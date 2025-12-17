新北童看抖音「免費送棒球用具」 父花60元識破騙局

抖音平台近期跳出大量免費贈送棒球用品的訊息。（圖／翻攝畫面）





新北市永和一名吳姓國小男童近期在抖音上發現「免費贈送棒球手套」廣告訊息，因熱愛棒球而心動不已，而其父看到訊息後，決定陪伴兒子親身體驗驗證真偽的過程，匯款60元運費給對方後，對方果然回訊誘導，要求父子倆進一步透過網銀轉帳款項，吳父確認是詐騙後，立即向警方報案，帶著兒子親身體驗了一堂識詐課。

據了解，家住永和的10歲吳小弟，日前在抖音上看到「免費贈送棒球手套」的廣告訊息，由於吳小弟熱愛打棒球，因此心動不已，吳小弟的父親看到訊息後，懷疑訊息是詐騙訊息，但當下並未直接揭穿，而是帶著兒子親自驗證真偽。

抖音上有大量免費送棒球用具的詐騙訊息。（圖／翻攝畫面）

吳父依照指示加入對方的LINE後，對方指示使用「7-11賣貨便」進行交易，並要求匯款新臺幣60元作為運費，過程中畫面顯示交易未完成，對方再以「需完成實名認證簽屬」為由，誘導進一步操作網路銀行轉帳，企圖要求輸入認證數字代碼，吳父即時中止後續操作，確認此為典型假網拍詐騙手法。

吳父也說，這筆60元款項是最值得的「學費」讓孩子親身體會詐騙話術的運作方式，也深刻理解「免費贈送」、「只收運費」、「實名認證」等常見詐騙關鍵字，吳小弟也坦言，若沒有這次經驗，未來可能誤信詐騙並遭受更大的金額損失。

抖音上有大量免費送棒球用具的詐騙訊息。（圖／翻攝畫面）

