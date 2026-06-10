新北端午勞軍傳心意 侯友宜市長致贈慰勞金感謝辛勞
記者蔡琇惠／新北報導
隨著端午佳節即將來臨，新北市政府今（10）日上午於市政會議中舉辦端午節慰勞國軍活動，由市長侯友宜在新北市軍人服務站吳遠里站長陪同下，親自致贈慰勞金予10個國軍部隊，以表彰官兵們長期在地方事務協助及災害防救上的辛勤付出，並致上誠摯感謝與崇高敬意。侯市長同時祝福所有官兵佳節愉快、平安順利。
新北市民政局指出，本次活動到場受贈的國軍部隊有陸軍第六軍團指揮部、陸軍關渡地區指揮部、海軍陸戰隊陸戰六六旅、北部地區後備指揮部、新北市後備指揮部、憲兵第二○五指揮部、新北憲兵隊、陸軍新北市後備旅、陸軍聯合兵種第二六九旅及國防部資通電軍指揮部等共10個單位。 侯友宜市長逐一將慰勞金贈予各單位代表，感謝國軍長期守護地方安全並積極投入災害防救工作。現場氣氛溫馨融洽，充分展現軍民融合、情誼深厚的良好氛圍。
侯友宜表示，這項慰勞活動不僅是對官兵們辛勞的肯定，更是強化軍民合作與互信的良機。他強調國軍為城市穩定與人民安全的堅實保障，市府將持續支持國軍執行各項任務，攜手守護新北家園。侯市長特別感謝官兵們的無私奉獻，並祝願他們端午佳節闔家平安、身心康健。
受贈代表陸軍第六軍團指揮部感謝新北市政府的慰勞與支持，強調在當前複雜國際情勢下，國軍將堅守崗位，守護家園，成為新北市民穩固的後盾，全力維護地方安定與民眾安全。此外，憲兵第二○五指揮部及陸軍聯合兵種第二六九旅近年積極協助替代役備役役男實彈射擊訓練，確保任務順利推展。
新北市民政局長林耀長指出，每一次颱風來襲之際，國軍動員支援災害搶救及復原工作，去年丹娜絲、鳳凰等颱風在市府災害應變中心成立時即整備動員轄下部隊全力支援，深受民眾肯定與感謝，此外，今年國軍部隊為因應漢光演習，各項演訓任務不斷進行，相當辛苦，並且在城鎮韌性演習中也肩負重要任務，體現國軍與地方政府攜手合作，共同保護新北家園。
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