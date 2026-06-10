新北端午勞軍 侯友宜致贈10個國軍部隊慰勞金

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端午佳節將至，新北市政府今（10）日於市政會議中舉辦端午節慰勞國軍活動，市長侯友宜由新北市軍人服務站長吳遠里陪同，分別致贈10個國軍部隊慰勞金，以表彰官兵們長期在地方事務協助及災害防救上的辛勤付出，並致上感謝與崇高敬意，同時也祝福所有官兵佳節愉快！

侯友宜表示，這項慰勞活動不僅是對官兵們辛勞的肯定，更是強化軍民合作與互信的良機。並指國軍為城市穩定與人民安全的堅實保障，市府將持續支持國軍執行各項任務，攜手守護新北家園。且特別感謝官兵們的無私奉獻，祝願他們端午佳節闔家平安、身心康健。

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受贈代表陸軍第六軍團指揮部感謝新北市政府的慰勞與支持，強調在當前複雜國際情勢下，國軍將堅守崗位，守護家園，成為新北市民穩固的後盾，全力維護地方安定與民眾安全。此外，憲兵第二○五指揮部及陸軍聯合兵種第二六九旅近年積極協助替代役備役役男實彈射擊訓練，確保任務順利推展。

民政局長林耀長表示，每一次颱風來襲之際，國軍動員支援災害搶救及復原工作，去年丹娜絲、鳳凰等颱風在市府災害應變中心成立時即整備動員轄下部隊全力支援，深受民眾肯定與感謝，此外，今年國軍部隊為因應漢光演習，各項演訓任務不斷進行，相當辛苦，並且在城鎮韌性演習中也肩負重要任務，體現國軍與地方政府攜手合作，共同保護新北家園。

民政局指出，本次活動到場受贈的國軍部隊有陸軍第六軍團指揮部、陸軍關渡地區指揮部、海軍陸戰隊陸戰六六旅、北部地區後備指揮部、新北市後備指揮部、憲兵第二○五指揮部、新北憲兵隊、陸軍新北市後備旅、陸軍聯合兵種第二六九旅，以及國防部資通電軍指揮部等共10個單位。

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