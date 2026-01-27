新北競總看板被造謠「支持黃國昌，票投蘇巧慧」 黃國昌酸：這就是民進黨支持者水準

立法院本會期將結束，民眾黨籍立委將履行「兩年條款」卸任，2月起的新會期將由下一梯次的不分區立委候選人進行遞補。民眾黨主席、立委黃國昌昨（26）日於YouTube直播中，預告本周是他「待在立法院的最後一個禮拜」，並宣布將於2月1日啟用「新北昌酷」作為新北市長競選總部，邀請支持者到場參與開幕活動。

黃國昌表示，「新北昌酷」開幕儀式將於2月1日上午9點半開放進場、10點正式開始。他強調，當日將全程直播、全程導覽，把「所有的歡樂、所有的淚水、所有的感動、所有的期待、所有的幸福」透過直播呈現，並稱總部為開放空間，規劃有記者會區、親子友善區域與「FUN區」，希望提高民眾參與感。

至於開幕活動的細節，黃國昌透露將設計挑戰關卡，完成者可獲限量海報，「只有30張，絕對不加印」，並視需求提供簽名留念。黃國昌亦表示，2月2日起自己將「每天都會到競選總部去上班」，並邀請民眾來競選總部走一走，「絕對會讓你有完全不同的感受」。

此外，黃國昌亦在直播中分析新北市長選情。他指出，即使在三腳督的情況下，自己在40歲以下支持率佔優勢，然而，在60歲以上民眾間則「輸到脫褲子」。他坦言，該年齡層「支持度只有個位數」，拜託網友在未來幫忙接觸長輩，「陪他們吃頓飯、打個電話給他們」，協助澄清外界對他的刻板印象。

儘管如此，黃國昌重申，絕不會讓「三腳督」的情況發生，直言「民進黨可以回家洗洗睡」。

針對近日遭網友做圖造謠其於競選總部外懸掛「支持黃國昌，票投蘇巧慧」的看板，黃國昌痛批，「公然散播假訊息！這就是民進黨支持者的水準。」他並提到館長日前協助闢謠，卻反而遭民進黨支持者洗版臉書，直言「你告訴我這個政黨是支持自由、民主人權、法治？我只送你一句話：我聽你在胡說八道。」

