新北笨賊偷娃娃機！猛鑽入「頭卡住」瞬間傻眼 超無奈躺地等警消救援

記者莊淇鈞、林盈君／新北報導

6日下午，新北市樹林區三俊街某娃娃機店，發生笨賊被卡住，急需警消救援的烏龍事件，36歲張姓男子見店內無人，徒手伸入娃娃機出口，企圖竊取機內藍牙卡拉OK組，該商品價值約300元左右，未料，整個頭部卡在機台出口動彈不得。警消獲報到場，見到張男卡在洞口，也非常傻眼，緊急將娃娃機台用機具切割，才順利救出張男脫困。

張男進入娃娃機店準備偷竊，卻被卡住求助警消脫身。（圖／翻攝畫面）

據了解，張男於今天下午，進入樹林區三俊街某娃娃機店，準備偷竊藍牙卡拉OK組，他將手伸進出口內，卻整個頭部卡住，瞬間動彈不得，急忙求助警消。樹林分局接獲報案，會同消防人員抵達現場，破壞機台將張男救出，警方指出，經查證身分後，將張男依竊盜現行犯予以逮捕，全案警詢後，依竊盜罪嫌移請新北地檢署偵辦。

