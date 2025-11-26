新北第二波微笑山線大縱走即起線上報名

《圖說》第一波活動參與者手持活動旗幟與標誌，紀錄此次健行成果。〈觀光局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市觀光旅遊局持續推動「微笑山線大縱走尋寶集章任務」，推出多條結合自然、生態與人文的山林輕旅行路線，第二波微笑山線大縱走活動「石筍尖登頂風光」、「烘爐地登山步道」、「大同山秘境賞櫻」，即日起已開放線上報名，相關遊程及報名資訊可上新北市觀光旅遊網、新北旅客Facebook粉絲專頁及健行筆記查詢。

觀旅局長楊宗珉表示，「微笑山線大縱走」串聯多條兼具自然景觀、文化歷史與在地產業的路線，例如，第一波活動從成福山到銀河洞皆展現新北山林多樣風貌，連結城市與家山深度體驗山林美學。

《圖說》參與者隊伍精神奕奕，展現健行途中互相鼓勵的熱情與活力。〈觀光局提供〉

他說，成福山步道位於土城與三峽交界，隸屬天上山系，路況平緩、林相優美，被譽為老少咸宜的親山路線。從頂埔捷運站轉乘大眾運輸即可抵達登山口，約25分鐘即可登頂，山頂設有四等控制點與圖根點基石，為登山客合照與休憩的熱門地點。遊客可選擇原路折返或延伸至十八羅漢奇岩欣賞岩壁奇景，行程彈性多元。步道終點鄰近「天芳茶行」，這家傳承五代的老字號茶坊是微笑山線的重要服務據點之一，茶園通過有機認證與衛生五星級評鑑。

《圖說》銀河洞瀑布自岩壁傾瀉而下，水勢壯觀，構成步道上的特色景觀。〈觀光局提供〉

同樣深受遊客喜愛的「銀河洞越嶺步道」則位於新店地區，以壯麗的銀河瀑布與靈山媽祖廟聞名。從登山口沿石階而上步行約25公鐘即可抵達觀景平台，近距離欣賞瀑布飛瀉的景致。

洞內供奉神像，石壁題有「別有洞天」四字，具有濃厚的人文意象。洞內還可見民國47年設立的呂洞賓塑像，象徵當地信仰與文化底蘊。續行可抵達越嶺休閒農園的有機蔬菜與茶油料理。