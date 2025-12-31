新北第二行政中心上梁祈福 科技化安全指揮系統115年底啟用

新北市第二行政中心今（三十一）日上梁將以科技化安全指揮系統中樞為主力拼一一五年底啟用。（圖：新北工務局提供）

新北市第二行政中心主體鋼構工程完成，新北市長侯友宜今（三十一日）主持上梁祈福典禮，祈求工程順利。侯友宜表示，第二行政中心預計一一五年十二月完工，未來將帶動大漢溪以北地區發展，透過軌道建設串聯板橋新板特區、新莊副都心，打造以大眾運輸為導向的都市發展，建構三大軸心翻轉新北城市布局。

侯友宜指出，新北市發展策略以板橋新板特區、新莊副都心及三重第二行政大樓為三大軸心，並結合新店十四張與蘆南蘆北形成三條微笑曲線，推動整體開發。第二行政中心是其中最重要建設之一，完工後將由警察局、衛生局、交通局、勞工局及消防局EOC等單位進駐，預計可容納三千名市府員工。市府將打造「報案中心」、「戰情中心」、「緊急應變中心」及「食安智慧監控中心」，以科技化設備提升行政效率；同時推動三重、板橋醫療園區及府中廣場改造計畫。

秘書處表示，本案由國巨投資公司興建移交，邀請日本建築大師丹下憲孝設計外觀，目標取得黃金級綠建築及銅級智慧建築，並朝碳中和努力。建築結構提升耐震係數，重大災害時將成為緊急救災指揮中心，與新板特區市府大樓形成雙核心，提供即時行政支援。

工務局長馮兆麟指出，大樓為地上二十六層、地下四層鋼骨建築，透過都市計畫變更，由開發單位回饋公益空間及建築用地捐建。目前外牆與室內隔間工程持續進行，各局處精裝修作業提前展開，力拚一一五年底完工啟用。

新工處長簡必琦表示，施工過程導入耐震標章第三方監督制度，確保品質安全；同步興建市民廣場、公園及二十四公尺計畫道路，未來將設置公共停車場，串聯捷運系統提升交通服務。