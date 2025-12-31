新北第二行政中心上梁 可望115年9月底提前完工

（中央社記者王鴻國新北31日電）新北市長侯友宜今天參加新北第二行政中心上梁祈福典禮，祈求工程順利。根據簡報，完工日期可望從明年底提前到9月30日，屆時將提供警察局等單位共3000名員工進駐。

侯友宜今天率副市長劉和然、朱惕之等局處首長參與新北第二行政中心上梁祈福典禮，在地方朝野民代及里長多人觀禮下，場面熱鬧，一起祈求工程順利。

工務局主任秘書李仲昀簡報表示，大樓從111年1月16日動工，今天上梁並完成鋼骨結構，原預訂115年12月完工，但經工程單位努力下，可望提前3個月，於明年9月30日完工並取得使用執照，相關單位將於年底前完成進駐。

侯友宜表示，市府災害應變中心及行控中心等單位已設備老舊，因此，第二行政中心將是市府重要的建設之一，將打造成為市府的大腦，將擁有最先進、一流的「110報案中心」、「戰情中心」、「緊急應變中心」及「食安智慧監控中心」，以科技化設備提升行政效率。完工後將由警察局、衛生局、交通局、勞工局、消防局EOC（緊急應變中心）等單位進駐，預計可容納3000名市府員工。

他表示，第二行政中心完工後，隨著衛生局、警察局、三重衛生所搬遷，將影響三重、板橋醫療園區及府中廣場改造計畫的推動。除將帶動大漢溪以北地區發展，並透過軌道建設串聯板橋新板特區、新莊副都心，打造以大眾運輸為導向的都市發展，建構3大軸心、翻轉新北城市布局。

工務局長馮兆麟表示，第二行政大樓為地上26層、地下4層的鋼骨建築，市府透過都市計畫變更，由開發單位回饋公益空間及可建築用地方式捐建。目前外牆與室內隔間工程正持續進行，各局處的精裝修作業也提前展開，將可縮短未來進駐時程。（編輯：李錫璋）1141231