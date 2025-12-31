新北第二行政中心上梁 拚年底啟用

新北市第二行政中心歷時4年完成主體建築鋼構，新北市長侯友宜民國114年12月31日出席上梁典禮（後排右四）。（張鎧乙攝）

新北市第二行政中心歷時4年完成主體建築鋼構，新北市長侯友宜民國114年12月31日出席上梁典禮時表示，目前工程進度順利，在確保安全品質無虞下，力拚115年9月取得建築使用執照，同年底完成局處進駐啟用，期待未來透過軌道建設串聯板橋新板特區、新莊副都心，建構新北三大軸心，帶動地方發展。

侯友宜說，第二行政中心規畫地上26層、地下4層，可容納3000名員工，預計進駐警察局、衛生局、交通局、勞工局、消防局EOC等機關，作為「報案中心」、「戰情中心」、「緊急應變中心」及「食安智慧監控中心」的安全指揮系統中樞，將導入AI智能系統，提升決策與指揮效能，迅速掌握城市的治安、交安、食安與災害應對資訊。

侯友宜指出，第二行政中心未來將帶動大漢溪以北地區發展，隨著衛生局、警察局、三重衛生所搬遷後，現址將推動三重、板橋醫療園區及府中廣場改造計畫，完善城市生活機能，進一步為城市帶來新風貌。

工務局長馮兆麟說，目前主體鋼構吊裝完成後，正進行外牆與室內隔間工程，各局處精裝修作業也提前展開，以縮短未來進駐時程，達成年底完工啟用目標。

新工處長簡必琦補充，在施工過程導入耐震標章的第三方專業監督制度，確保從設計到施工每一環節都符合安全標準。該案同步興建市民廣場、公園及重新路五段串聯至環河路的24公尺計畫道路，未來在公園、廣場及道路下方設置公共停車場，串聯捷運系統，提升區域交通服務。

民進黨議員顏蔚慈指出，公務機關同仁壓力沉重，市府應照顧同仁，給予便利的心理諮商資源，建議在第二行政中心設立諮商室。議員周雅玲說，市府員工人數約2萬多人，114年有600多人次使用，但每人每年只有4小時的諮商資源其實不多，希望市府可以充沛相關資源。

人事處長林正壹承諾，將朝在第二行政中心成立心理諮商室方向努力，也會持續擴大諮商資源，針對板橋市府以外同仁，以鄰近心理諮商診所配合的方式協助。