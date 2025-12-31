新北第二行政中心上梁 科技化安全指揮系統中樞明年就位





新北第二行政中心主體建築鋼構完成，市長侯友宜今(31)日主持上梁祈福典禮，祈求工程順利。侯市長表示，第二行政中心預計115年12月完工，未來將帶動大漢溪以北地區發展，並透過軌道建設串聯板橋新板特區、新莊副都心，打造以大眾運輸為導向的都市發展，建構三大軸心翻轉新北城市布局。

侯友宜說，新北市發展策略以板橋新板特區、新莊副都心與三重第二行政大樓為三大軸心，同時結合新店十四張與蘆南蘆北形成三條微笑曲線，推動整體開發。第二行政中心是其中最重要的建設之一，完工後將由警察局、衛生局、交通局、勞工局、消防局EOC等單位進駐，預計可容納3,000名市府員工。

侯友宜表示，市府將打造最先進、一流的「報案中心」、「戰情中心」、「緊急應變中心」以及「食安智慧監控中心」，以科技化設備提升行政效率。另衛生局、警察局、三重衛生所搬遷後，亦將繼續推動三重、板橋醫療園區及府中廣場改造計畫，創造更完善宜居的生活環境。

市府秘書處指出，工程由開發單位國巨投資股份有限公司興建移交，邀請日本建築大師丹下憲孝操刀設計外觀，以取得黃金級綠建築及銅級智慧建築為目標，營運階段朝向碳中和努力。同時在建築結構提升耐震係數，當重大災害發生時，第二行政中心亦是緊急救災指揮中心，與新板特區的市府大樓成為雙核心，提供最即時的行政支援。

工務局長馮兆麟表示，第二行政大樓為地上26層、地下4層的鋼骨建築，市府透過都市計畫變更，由開發單位回饋公益空間及可建築用地方式捐建。目前主體鋼構吊裝完成後，外牆與室內隔間工程正持續進行，各局處的精裝修作業也提前展開，以縮短未來進駐時程，達成明年底完工啟用的目標。

新工處長簡必琦說，在施工過程導入耐震標章的第三方專業監督制度，確保從設計到施工品質的每一環節都符合安全標準。本案同步興建市民廣場、公園及重新路五段串聯至環河路的24公尺計畫道路，未來在公園、廣場及道路下方設置公共停車場，串聯捷運系統，提升區域交通服務。

