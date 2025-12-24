新北第二行政中心年底上梁 打造「數位神經中樞」

位於三重的新北第二行政大樓正在施工，預計年底上梁。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕位於新板特區的新北市政府大樓2003年落成，隨著業務和人力擴編，許多局處辦公空間不敷使用，市府在三重區興建第二行政中心(簡稱二辦)，目前主體鋼構完成，預計12月31日上梁，目標明年9月取得使用執照；整合警政、防救災、交通及食安管理功能，將打造智慧化的「數位神經中樞」，提升城市治理成效。

新北市工務局長馮兆麟今天在市政會議報告指出，第二行政中心園區有3大發展策略，包括整合辦公機能，提升行政效率；導入智慧科技，強化城市韌性；創造廣闊綠地，市民共享空間。

馮兆麟表示，第二行政大樓2022年動工，為地上26層、地下4層建築物，將有衛生局、警察局、消防局、交通局等核心局處進駐，打造一站式服務窗口，高樓層設有決策與指揮中樞，低樓層作為便民服務與公共設施，戶外設計無邊際綠帶開放空間，營造「城市大公園」意象，建置空中廊道銜接行政大樓3樓與中央公園，創造便捷、友善、休憩的環境。

此外，地下2樓建置捷運連通道，可通往捷運先嗇宮站，提升民眾洽公與通勤便利性，設置1708個公用與公共停車位、2799個機車位，1樓迎賓大廳挑高設計，可辦理展演活動，3樓集中民眾洽公服務，4至6樓規劃為彈性共享的會議空間，並設置餐廳等設施。

馮兆麟強調，二辦不僅是辦公場所，更整合警政、防救災、交通及食安管理功能，目標打造新北市的「數位神經中樞」，其中9樓為勤務指揮中心、警務戰情中心，整合110報案系統與城市監控大數據；24樓為災害應變中心，平時為科技訓練基地，災時轉換為指揮樞紐；還有智慧運輸中心，即時掌握交通流量，優化號誌控制；17樓設置食品安全中心，即時通報與防範食安狀況。

新北市長侯友宜說，第二行政中心將打造智慧、永續的人本環境，平衡溪北、溪南地區發展，目前施工進度已超前，各單位全力以赴，希望明年順利落成，提供市民更周全優質的公共服務。

