新北第二行政中心 侯勾勒藍圖

新北市第二行政中心目前工程進度穩定預計明年下半年完工，將是新北重要的施政治理樞紐。 （示意圖／記者吳瀛洲翻攝）

記者吳瀛洲／新北報導

新北市府一一五年度（明年）總預算案大幅提高基礎設施維護與更新預算達五十二點七五億元，市長侯友宜指示，公共設施不僅要「能用」，更要做到「好用、耐用、安心用」；其中第二行政中心將是新北重要的治理樞紐，將建置交通、警政、緊急應變及食安管理中心，強化市政服務與災害應變能量。另整體建物也是首個取得「建築能效評估一級證書」的公有辦公類建築，符合國家淨零政策與環境永續。

侯友宜表示，新北第二行政中心為地上廿六層、地下四層，目前工程進度穩定，預計明年下半年完工；建物以「城市大公園」為設計理念，三樓設置空中廊道，立體整合公共服務與休閒機能；一樓挑高大廳作為形象展示，四至六樓規劃共享會議空間及餐廳相關設施，以彈性配置與智慧管理，打造高效運作的行政基地，地下則有捷運連通道，提升洽公與通勤便利。

市府工務局長馮兆麟指出，新北市府重視人本環境與工程品質，一一五年度基礎建設維護及更新預算倍增，其中養工處及各區公所基礎建設預算達五十二點七五億元中，專案道路經費廿三點五億元，較今年增加改善道路銑鋪六十公里；另今年底將完成全市約六六０公里人行道普查，精準改善動線未串連及淨寬不足問題。

馮兆麟表示，市府一０九年起推動「變電箱影響人行道通行環境改善計畫」已完成八七二件，目標明年底達成一千件，「通學廊道安全改善計畫」也完成九十五所學校，明年將如期達成一百校。

工務局並以前瞻思維打造交通黃金十年，推動林口、八里、淡水三大發展軸線，淡北道路及林口Ａ３計畫道路均如火如荼施工中，預計明年完工的淡江大橋連結淡水與八里，將成為新北走向世界的國際級地標。另新北位居北台灣核心，未來將推動大漢溪環河快速道路、關渡新橋及蘆社大橋等交通建設，串聯北北桃一日生活圈。