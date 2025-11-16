新北第二行政中心 打造國內首座災害應變指揮學院

新北市政府規劃在三重區第二行政大樓設置災害應變指揮學院(DRCA)訓練室。圖為現有的新北市災害應變中心。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕近年氣候變遷加劇，天然災害頻仍且發生速度快，新北市政府規劃在三重區第二行政中心建置全國首座災害應變指揮學院(簡稱DRCA)，除了做為多功能備援應變中心，並結合最新科技，設立虛擬實境與混合實境的救災應變訓練環境，可模擬積淹水、颱風、土石流等災難情境，強化防救災人員的處置能力。

消防局長陳崇岳指出，新北市消防局2019年啟用緊急應變指揮學院(簡稱ERCA)，運用3D災害虛擬實境科技，提供消防人員安全、擬真的情境，學習各類災害應變，並培養指揮官能力及團隊合作默契。

他說，ERCA建置15種災害場景，包括隧道、捷運、高樓層建築物等，並在地化新北市實地場景，例如鐵皮屋或文化古蹟，每年可訓練600人次指揮官，目前已訓練逾4000人次，今年9月副總統蕭美琴曾參訪ERCA，給予高度肯定。

陳崇岳表示，目前規劃在市府第二行政大樓23、24樓建置DRCA訓練基地，不只是做為備援的災害應變中心，也透過虛擬實境(VR)與混合實境(MR)，提供防救災人員擬真的救災應變訓練環境。

消防局表示，DRCA訓練室注重高效率及現代感的結合，大面積螢幕提供清晰的視覺呈現，有地圖和影像即時展示，真實模擬災難情境與應變訓練，可客製化人物角色，規劃多元訓練流程，也能進行訓練成績評估，有效提升防救災人員的學習效能和應變處置能力。

