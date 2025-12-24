新北第二行政中心 明年下半年完工

▲第二行政中心將是新北重要治理樞紐透過彈性配置與智能管理提升辦公效率與服務品質。（示意圖：新北工務局提供）



▼新北工務局長馮兆麟以新北建設向前行為題專案報告說明未來市政佈局。（記者蘇春瑛攝）

▲▲第二行政中心將是新北重要治理樞紐透過彈性配置與智能管理提升辦公效率與服務品質。（示意圖：新北工務局提供）



▼新北工務局長馮兆麟以新北建設向前行為題專案報告說明未來市政佈局。（記者蘇春瑛攝）

新北市政府工務局長馮兆麟昨（廿四）日在市政會議以「新北建設向前行」為題指出，新北重視人本環境與工程品質，明（一一五）年度養工處及各區公所基礎建設預算達五十二‧七五億元，其中專案道路經費二十三‧五億元，較今年增加改善道路銑鋪六十公里；今年底將完成全市約六百六十公里人行道普查，精準改善動線未串連及淨寬不足問題。

廣告 廣告

侯友宜表示，市府明年度大幅提高基礎設施維護與更新預算，公共設施不僅要「能用」，更要「好用、耐用、安心用」，第二行政中心將成為治理樞紐，設置交通、警政、緊急應變及食安管理中心，並取得建築能效評估一級證書，符合國家淨零政策，預計明年下半年完工。

馮兆麟表示，第二行政中心地上二十六層、地下四層，以「城市大公園」為設計理念，三樓設置空中廊道（ＳＫＹＰＡＲＫ），一樓挑高大廳作為形象展示，四至六樓規劃共享會議空間及餐廳，地下則有捷運連通道，提升洽公與通勤便利。馮兆麟也提到，明年度基礎建設預算達五十二‧七五億元，其中專案道路經費二十三‧五億元，將改善道路銑鋪六十公里。

今年底完成全市約六百六十公里人行道普查，持續改善動線與淨寬不足。一○九年推動「變電箱改善計畫」已完成八百七十二件，目標明年底達一千件；「通學廊道安全改善計畫」明年將達成一百校。

重大工程方面，淡北道路分流台二線瓶頸，通勤時間減半；林口Ａ三計畫道路串聯雙港與AI智慧產業園區；淡江大橋連結淡水與八里成為國際地標。近七年完成十六座國民運動中心、增闢四十六座公園綠地，規劃鶯歌鳳鳴公四公園，結合生態與陶藝文化，打造近三公頃休憩空間，未來推動大漢溪環河快速道路、關渡新橋及蘆社大橋，串聯北北桃一日生活圈。