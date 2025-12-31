新北第二行政園區上樑 侯友宜宣示2026年底建構安全中樞

248251231a07

CNEWS匯流新聞網記者唐有為台北報導

新北市長侯友宜於2025年歲末主持第二行政中心上樑祈福典禮，宣告這座地上26層、地下4層的鋼骨建築完成主體結構。侯友宜表示，園區預計2026年12月完工，未來將與新板特區、新莊副都心並列為新北3大發展軸心，透過軌道建設翻轉城市佈局。該中心將進駐警察局、衛生局、交通局、勞工局及消防局EOC等單位，預計容納3000名員工進駐辦公。

為了落實科技防護，侯友宜強調園區將建置一流的報案中心、戰情中心、緊急應變中心及食安智慧監控中心。這座建築在重大災害發生時，將轉化為緊急救災指揮中樞，與現有的新板特區大樓形成「雙核心」指揮體系，提供即時行政支援。此外，隨著相關局處遷入，市府將同步推動三重與板橋醫療園區及府中廣場改造，建構更優質的宜居生活環境。

工務局長馮兆麟指出，本案是透過都市計畫變更，由開發單位國巨投資股份有限公司以公益回饋方式捐建。建築由日本建築大師丹下憲孝操刀設計，除提升耐震係數，更以取得黃金級綠建築及銅級智慧建築為目標。目前外牆與隔間工程正同步進行，為了縮短進駐時程，各局處精裝修作業已提前展開，全力達成2026年底完工啟用的目標。

針對施工品質，新工處長簡必琦補充，過程導入耐震標章的第3方專業監督制度，嚴格把關每一環節。除了主體建築，市府同步興建市民廣場、公園，以及串聯重新路5段至環河路的24公尺計畫道路，並於地下設置公共停車場，與捷運系統銜接。市府秘書處表示，未來營運將朝碳中和邁進，透過此指標建設帶動三重左岸及溪北整體的開發量能。

侯友宜期許，第二行政中心不僅是公務環境的提升，更是守護市民的安全中樞。隨上樑儀式圓滿完成，市府將持續緊盯工程細節與安全標準，確保這座融合智慧、環保與救災功能的新地標，如期成為新北市科技化安全指揮系統的核心。

