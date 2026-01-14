新北第二行政大樓地下停車場招商

新北市交通局十四日辦理第二行政大樓地下停車場招商說明會。（新北市交通局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

因應新北市第二行政大樓預計於一一五年底啟用，為提供智慧、便民的停車管理服務，以及滿足周邊日益增加的停車需求，新北市交通局十四日啟動第二行政大樓地下停車場招商作業，由交通局長鍾鳴時主持招商說明會，廣邀優質停車業者參與，攜手打造兼具智慧科技與便民服務的停車新典範。

鍾鳴時表示，新北市第二行政大樓緊鄰捷運先嗇宮站，未來無論是洽公、通勤或參與活動，人車流量皆可望大幅成長。地下停車場將同時提供公務與公共停車使用，規劃設置十六格大型車位、一千四百八十七格小型車位、四格大型重機車位及三千０四格機車位，服務對象涵蓋臨時停車、月租、公務洽公及活動需求等多元族群。如何讓各類車輛都能快速、順暢進出，將是本案營運管理的關鍵重點。

廣告 廣告

鍾鳴時說，為提升整體停車品質與使用體驗，交通局規劃引進民間創意與專業能量，由得標業者建置智慧停車管理資訊系統，並導入智慧化停管設備，推動「免下車、免實體卡」的車牌辨識支付服務，讓民眾停車、繳費一次到位。此次招商說明會特別邀集公辦民營停車場經營業者及車牌辨識支付業者，共同了解案件內容並交流意見，期盼業者提早掌握招商方向，充裕準備投標作業。

交通局停車管理科科長吳清哲並指出，本案預計今年三月底正式公告招商，透過提前公開案件背景與需求，鼓勵停車場經營業者攜手資訊系統與支付服務夥伴共同投標，確保招商作業如期完成，為市民帶來更智慧、更便利的停車服務。

交通局表示，第二行政大樓地下停車場招商相關資訊，將於今年三月底前公告於政府電子採購網（查詢服務/財物出租查詢）及交通局網站(公告及徵才/政令公告)，歡迎優質停車場經營業者踴躍參與投標（https://reurl.cc/GGa7bG）。