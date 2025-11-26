新北第二行政大樓獲特優殊榮 新北工務局代表獻四榮耀

新北市第二行政大樓榮獲「2025亞太區智慧綠建築獎」等四獎肯定，工務局長馮兆麟(左一)率領團隊獻獎給侯友宜市長(中)。(新北工務局提供)

記者黃秋儒／新北報導

新北市第二行政大樓榮獲「2025亞太區智慧綠建築獎」設計類金獎，新北市政府更在「113年度公共設施管線資料庫暨管理應用系統考評」、「114年公寓大廈管理組織報備及相關業務考核」皆奪得特優殊榮，新北市工務局長馮兆麟今（26）日帶領團隊於市政會議獻獎新北市長侯友宜，彰顯新北公共工程與設施管理績效居於領先地位。

侯友宜表示，市府一直致力於道路橋梁維護及挖掘品質提升，新北公共設施管線考評在10年內奪得9屆全國第一的優異成績，實屬不易，獲獎是對市府團隊的最佳肯定。第二行政大樓獲獎象徵新北在智慧綠建築領域的卓越實力，展現城市邁向永續與淨零願景的步伐。

馮兆麟指出，第二行政大樓以整合空調、照明與建築外殼的節能手法，已取得一級建築能效標章；室內辦公空間採智慧化與健康化設計，同時建置智慧管理中心，成為新北推動科技治理的重要樞紐。

新北市第二行政大樓以卓越的節能整合與智慧化設計，榮獲「2025亞太區智慧綠建築獎」設計類金獎。(新北工務局提供)

馮兆麟提到，在道路挖掘管理方面，新北市領先全國，首創導入二階段路證、AI數值自動辨識等，有效掌握案件施工品質，降低重複施工頻率。新北智慧道路管理中心於109年成立，結合3D管線圖資及智慧化管理策略，透過科技融入市政，建構更完善的地下公共管線體系。

此外，交通部公路局舉辦公路節60週年，彙整全國機關歷年在金路獎、金質獎、金安獎等獎項的表現，新北市榮獲直轄市組級別「卓越工程獎」第1名，工務局將其成果獻給侯友宜市長。侯友宜強調，市府秉持專業、積極態度，提升道路橋梁施工維護及挖掘品質，盼未來持續獲取佳績。

內政部國土管理署辦理「114年公寓大廈管理組織報備及相關業務考核」，新北市政府再度榮獲特優。馮兆麟表示，工務局建置City my line官方帳號適時對新北市民傳送相關訊息，與法制局消費者保護官合作，成立安居專案跨局處平台會議，協助社區完成公共設施點交，獲得國土署的肯定。

工務局提到，新北市幅員遼闊人口眾多，目前已有超過1萬1千個社區報備成立管理組織且持續增加中，管理組織對於社區管理維護及提升生活品質有絕對的影響。也鼓勵更多社區組織自我精進，優化居住環境，共同打造新北宜居城。