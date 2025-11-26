新北第二行政大樓獲獎、公共管線與公寓評核特優 工務局獻獎分享4項榮耀 侯友宜市長肯定

興建中新北市第二行政大樓榮獲「二０二五亞太區智慧綠建築獎」設計類金獎，工務局長馮兆麟（左）率領團隊獻獎給市長侯友宜。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

興建中新北市第二行政大樓榮獲「二０二五亞太區智慧綠建築獎」設計類金獎、交通部「一一三年度公共設施管線資料庫暨管理應用系統考評」、內政部「一一四年公寓大廈管理組織報備及相關業務考核」，新北市府工務局皆奪得「特優」殊榮；工務局長馮兆麟廿六日帶領團隊於市政會議獻獎與市長侯友宜共享榮耀。

「一一三年度公共設施管線資料庫暨管理應用系統考評」新北市蟬聯全國第一，工務局長馮兆麟（ 左）與養工處同仁獻獎給市長侯友宜。 （記者吳瀛洲攝）

另公路局舉辦公路節六十周年活動，彙整全國機關歷年在金路獎、金質獎、金安獎等獎項的表現，新北市榮獲直轄市組級別「卓越工程獎」第一名；工務局亦將成果獻給市府。

新北市在公路節六十周年道路建設評選榮獲「卓越工程獎」第一名，市長侯友宜接受獻獎並肯定市府同仁的努力。 （記者吳瀛洲攝）

侯友宜表示，市府一直致力於道路橋梁維護及挖掘品質提升，新北公共設施管線考評在十年內奪得九屆全國第一的優異成績，實屬不易，各項考評獲特優獎是對市府團隊的最佳肯定；而第二行政大樓獲獎象徵新北在智慧綠建築領域的卓越實力，展現城市邁向永續與淨零願景的步伐。

工務局長馮兆麟指出，第二行政大樓以整合空調、照明與建築外殼的節能手法，已取得一級建築能效標章；室內辦公空間採智慧化與健康化設計，同時建置智慧管理中心，將成為新北推動科技治理的重要樞紐。

在道路挖掘管理方面，馮兆麟表示，新北市領先全國，首創導入二階段路證、AI數值自動辨識等，有效掌握案件施工品質，降低重複施工頻率；而新北智慧道路管理中心於一０九年成立，結合3D管線圖資及智慧化管理策略，透過科技融入市政，建構更完善的地下公共管線體系。

內政部國土管理署辦理「一一四年公寓大廈管理組織報備及相關業務考核」，新北市府再度榮獲特優。馮兆麟表示，工務局建置City my line官方帳號適時對新北市民傳送相關訊息，與法制局消費者保護官合作，成立安居專案跨局處平台會議，協助社區完成公共設施點交，獲得國土署的肯定。目前全市有超過一萬一千個社區報備成立管理組織且持續增加中，管理組織對於社區管理維護及提升生活品質有絕對的影響。