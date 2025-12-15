新北第八、九座哈客館 三重、板橋中山亮相

新北哈客館第八、九館三重、中山館正式啟用，侯友宜市長蒞臨三重館開幕會場致詞。（圖：新北客家事務局提供）

新北第八、九座哈客館同步啟用，都會客家推廣能量大躍進！新北市政府昨（十五）日迎來客家文化推廣重要里程碑，新北哈客三重館與板橋中山館正式揭牌啟用。新北市侯友宜市長攜手新北市客家事務局劉冠吟局長親自主持啟用儀式，象徵新北都會區新增兩處客家文化聚點。

侯友宜表示，新北市積極推動「四年五館、八年十館」的「新北哈客館」政策，以建立遍布城市的客家文化聚點為目標。除了新北客家文化園區外，哈客館將作為鄉親交流、語言學習、藝文研習、食農體驗的重要基地，讓都會客家文化更扎根、更生活化。

侯友宜指出，市府推動哈客館的具體成效：自一○八年起至一一一年，已陸續完成啟用中和、淡水、新店、新莊及板橋館，隨後於一一二年及一一三年分別啟用第六及第七的五股、蘆洲館。根據統計，既有的七座哈客館使用情形非常踴躍。其中，中和及五股館每月平均使用人次均超過二千人，而板橋、新莊館每月平均使用人次亦逾一千人，成效突出。今年第八、九館板橋中山及三重館同步啟用後，客家局更預計於一一五年建置啟用土城及鶯歌館，八年內累計完成十一館，超越「八年十館」的政見目標。

哈客三重館及中山館兩館設計獨具巧思：三重館強調現代感與靈活性，設有可啟動亮燈的入口招牌、滑動式黑板及多媒體設備，室內以大面玻璃鏡、六角型燈管及可自由組合的幾何桌椅，大幅提升空間利用效率。中山館則以典雅的藍染意象為核心，入口前設有「新北愛學客」主題文化牆，搭配木格柵招牌；室內天花板以藍染布條柔和妝點，佐以大片鏡面與柔和燈光，打造出優雅且現代的共學環境。