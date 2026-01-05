新北第一環價格凹陷區 專家建議首購族把握上車機會

新北第一環房價相繼站上百萬元大關，三重右岸重劃區仍處於相對低基期的房價，被視為首購族入住首都核心圈的最佳上車機會。（圖／業主提供）





在通膨預期心理與資金浪潮推波助瀾下，雙北房市「百萬單價俱樂部」成員正以前所未有的速度增加。根據實價資料顯示，台北市12個行政區的預售案均價已全面站穩百萬大關，這股漲勢更外溢至新北市第一環的板橋、中永和與新店、三重等核心區，新案成交單價相繼「破百」，不斷改寫區域房價天花板。

然而，在首都核心圈房價屢創新高之際，同樣位於新北第一環、與台北市僅一橋之隔的三重右岸重劃區，目前新案行情普遍仍處於相對低基期，讓不少房市專家也直呼「機會難得」。因為根據過往經驗，這類位處精華地段的「價格凹陷區」大多具備極強的補漲動能，在區域指標案「City Park」成交單價站上每坪114萬元帶動下，正是首購族入主雙北蛋黃區的最佳進場時機。

專家指出，央行限貸令吹皺房市一池春水，整體房市買氣急凍，卻也讓真正具有地段價值與發展潛力的區域「破冰而出」。以三重右岸重劃區為例，目前普遍仍於7字頭的新案房價水位，不僅是雙北核心區的價格窪地，更與周邊區域形成明顯的價格落差，透露出資金即將開始轉向佈局的關鍵訊號。

右岸重劃區周邊匯集多條軌道交通路網，機場捷運與中和新蘆線可快速直達雙北核心商圈與交通樞紐，加上環狀線北環段建設，具備高效的通勤優勢。（圖／業主提供）

例如淡水河對岸的左岸重劃區，雖然與右岸一樣是三重區，但緊鄰轉型中的頂崁工業區，近年因為有新北第二行政中心的加持，新案成交單價已到8~9字頭，但從區位、交通、環境與發展潛力等各方面條件來看，左岸明顯不如右岸，房價卻高出每坪8~10萬元，顯示右岸具有極大的補漲空間。

當地房產業者則指出，三重右岸重劃區擁有比左岸更靠近台北市的地理位置，僅需橫跨一座橋樑即可抵達台北雙子星（Taipei Twin Towers）所在的台北車站特區，加上坐擁機場捷運與中和新蘆線雙捷運交會的三重站，享有「一橋台北雙星生活圈、一站直達六鐵共構台北車站」的高效通勤優勢。

此外，受惠於興建中的捷運環狀線北環段，未來從重劃區北側的Y19B站出發，僅需5站即可抵達有輝達、金仁寶等國際級科技集團總部進駐的士林北投科學園區，相較於士北科周邊每坪130~150萬元的新案單價，捷運5站距離即能以一半左右的價格購屋置產，預期將吸引大量園區科技新貴買盤進駐。

二重公園周邊因坐擁內、外雙公園包覆的稀有條件，吸引擅長造鎮規劃的茂德機構在此推出4大案、合計千戶的微型造鎮社區，形塑高質感的居住環境。（圖／業主提供）

三重右岸最珍貴的價值，還在於坐擁424公頃「新北大都會公園」第一排，以及新北第一座City Link，媲美大直水岸的景觀與綠意條件，吸引擅長造鎮規劃的茂德機構，在二重公園周邊推出「公園YOYO」、「公園66」、「自由綠洲」與「萊茵水花園」共4大案，合計逾千戶的微型造鎮計劃，打造內、外雙公園包覆的高級住宅區環境。

值得一提的是，該造鎮計劃已進入最後開發階段，其中，「萊茵水花園」是已交屋的全新社區，其餘3案則預計於明年上半年陸續完工，時間點恰好能完美銜接新青安的最後申請期限，搭配相對低基期的親民價位，對於首購族而言，不僅房價在負擔得起的合理範圍內，還能同時享有政策補貼與未來增值紅利。

專家提醒，新青安優惠貸款即將於2026年7月31日截止，這項政策提供最高1000萬額度、40年還款與5年寬限期，補貼後利率僅1.775%，經過試算，若貸滿千萬，寬限期內每月僅需繳納約1萬4792元，建議首購族應把握這段最後黃金期仔細做好財務規劃，購屋絕對是比繼續租屋更聰明的選擇。



