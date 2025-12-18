新北第一選區游明諺參戰！爭綠營關鍵第二席

▲新北第一選區新人卡位！游明諺投入選戰，爭取綠營關鍵「第二席」。（圖／游明諺提供）

[NOWnews今日新聞] 新北市議員第一選區（石門、三芝、淡水、八里），隨著淡海新市鎮與八里重劃區人口持續移入，選民結構年輕化，藍綠新人布局動作頻頻！該選區應選4席，現任議員包括國民黨陳偉杰、陳家琪，民進黨鄭宇恩，以及無黨團結聯盟蔡錦賢。前民進黨國會幕僚游明諺掛出看板，宣示投入選戰。

游明諺提到竹圍是淡水與台北往返的重要交通樞紐，在此設置首面看板，選擇簡單、清楚的呈現方式，希望讓北海岸與八里的鄉親一眼就能知道「明諺準備好了」。游明諺過去十年當過議員助理、國會助理，第一線傾聽民意、協助陳情，累積超過千件選服案件的經驗，準備直接為地方承擔責任。游明諺直言「笨鳥先飛、早入林」是他面對競爭的態度，未來將持續透過行動服務站、法律諮詢與公益活動深入社區，為八里與北海岸長期被忽略的議題發聲，爭取更多資源與公平對待。

現任第一選區4席議員，藍營占2席、綠營1席、無黨團結聯盟1席。國民黨陳偉杰為現任國民黨發言人，2022年以最高票當選，深耕淡水多年；陳家琪則是八里在地出身，2022年首次當選，承接前議員鄭戴麗香的棒子。民進黨鄭宇恩為三連霸議員，具律師背景，長期經營淡水選區。無黨團結聯盟蔡錦賢已四連霸，地方經營資歷深厚。游明諺此次表態參選，被視為綠營企圖在北海岸搶攻第二席的重要布局。



▲新北第一選區新人卡位！游明諺投入選戰，爭取綠營關鍵「第二席」。（圖／游明諺提供）

