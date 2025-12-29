新北第128家三峽國光公托啟用 家外托育率突破45%

安心托育再升級，新北公托達128家，家外托育率突破45％

侯友宜與家長及幼兒互動

新北第128家三峽國光公托正式啟用

新北市第128家公共托育中心「三峽國光公共托育中心」今天（29日）正式啟用，為三峽區第5處公托，設於三峽國光二期青年社會住宅內，可收托45名0至2歲嬰幼兒，也是新北市第7處結合社會住宅公益空間設置的公托中心。中心融入在地「藍染」美學，推動品德教育與親子共讀，並串聯周邊多元福利設施，打造全齡共融的育兒環境。

新北市目前已有128家公托，可收托6,455名幼兒，加上250家私立托嬰中心，整體可收托1萬6,496人，若再結合居家托育服務，家外托育率已正式突破45%，新北市長侯友宜表示，新北市社會住宅有7個地方有蓋托嬰中心，今天是第七個。

市長侯友宜表示，這次開幕的三峽國光二期社宅位在北大特區，生活與交通機能成熟，除公托外，也設有非營利幼兒園、長照日照中心及銀光咖啡館等設施，並鄰近學校、公園與商圈，未來捷運三鶯線通車後，將更能滿足跨代家庭需求。

市長侯友宜也預告，115年1月將再於板橋及泰山增設2處公共托育中心，持續擴充平價、優質托育量能，陪伴家長共同照顧下一代。

