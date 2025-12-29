新北第128家三峽國光公托啟用 明年1月邁向130家 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】新北市第128家公共托育中心「三峽國光公共托育中心」29日正式啟用，為三峽區第5處公托，設於三峽國光二期青年社會住宅內，可收托45名0至2歲嬰幼兒，也是新北市第7處結合社會住宅公益空間設置的公托中心。新北市長侯友宜出席開幕表示，預計明年1月再新增板橋、泰山2處公托中心，邁向130家目標，持續擴充平價、優質托育量能，陪伴家長共同照顧下一代。

侯友宜表示，新北市目前已有128家公托，可收托6,455名幼兒，加上250家私立托嬰中心，整體可收托1萬6,496人，若再結合居家托育服務，家外托育率已正式突破45%，居全國之冠。

安心托育再升級，新北公托達128家，家外托育率突破45%，稱冠全台。(圖/新北市社會局提供)

侯友宜指出，三峽國光二期社宅位於北大特區，生活與交通機能成熟，除公托外，亦設有非營利幼兒園、長照日照中心及銀光咖啡館等設施，並鄰近學校、公園與商圈，未來捷運三鶯線通車後，將更能滿足跨代家庭需求。

承辦單位中華傳統文化教育推廣協會理事長傅麗娜表示，中心以品德教育為核心，結合三峽藍染工藝進行空間設計，並運用戶外露臺打造五感體驗環境，教學採取引導探索方式，另編製專屬繪本與家長手冊，推動親子共讀，並規劃藍染手作課程深化在地連結。

侯友宜也在參觀中心設施時，與家長及幼兒互動，見到育有5名子女的年輕父母，笑稱「多生很幸福」，現場氣氛溫馨。

社會局長李美珍補充，三峽國光公共托育中心即日起開放網路報名，期間自114年12月29日下午2時30分至115年2月3日下午5時止，家長可至「新北育兒資訊網」登記；若超額，將於2月5日上午10時公開抽籤，並於當日下午2時公告錄取名單。更多公共托育中心資訊，請至新北市政府社會局網站、「新北育兒資訊網」及「友善公托、幸福新北」Facebook粉專查詢。