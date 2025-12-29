新北第128家公托來了！進駐社宅收托45名 揉合藍染美學超吸睛

新北第128家「三峽國光公共托育中心」今（29）日正式開幕，為三峽區第5家公托，設置於三峽國光二期青年社會住宅內，可收托45名0到2歲嬰幼兒。（柯毓庭攝）

新北第128家「三峽國光公共托育中心」今（29）日正式開幕，為三峽區第5家公托，設置於三峽國光二期青年社會住宅內，可收托45名0到2歲嬰幼兒。公托融入在地「藍染」美學與提倡「品德教育、親子共讀」，且串聯周邊多元福利設施、結合社宅全齡共融，是新北市第7處善用社會住宅附設公益空間打造的公托中心。

侯友宜表示，社會住宅在蓋的過程當中，一直納入公共托育中心、幼兒園、非營利幼兒園，甚至包括日照中心、銀髮咖啡廳，都是多元性的性質，來創造社會住宅，蓋了能夠照顧老人、能夠照顧小孩。

今天是第7個社會住宅蓋公共托育中心，也是新北市第128間公托，明年泰山跟板橋在上半年又會再蓋2間，所以在明年上半年就可以達到130間的公共托育中心。

公托或是幼兒園，後面越蓋越漂亮，也越來越好，對孩子們照顧更好，父母不但可以減輕經濟負擔外，也很安心，新北也會持續努力增加非營利幼兒園，共同努力讓新北父母找到好的托育環境。

承辦三峽國光公托中心的中華傳統文化教育推廣協會理事長傅麗娜表示，協會以「品德教育」為核心，中心空間設計結合三峽藍染工藝元素，並充分利用中心獨有的戶外露臺，設置觸覺草皮與嗅覺芳香植物，形塑五感美學環境。

教學上採取「說給孩子聽、做給孩子看、請孩子練習說說看或做做看」的方式，支持幼兒自由探索。此外，協會特別編纂專用繪本與家長手冊，推動親子共讀，開幕當天更邀請輔仁大學兒童與家庭學系陳姣玲副教授，運用手偶與親子互動書分享共讀技巧，深化親子親密感。

社會局長李美珍補充，三峽國光公共托育中心收托45名0-2歲嬰幼兒，即日起開放網路報名，報名期間為114年12月29日下午2時30分起至115年2月3日下午5時止，家長可至「新北育兒資訊網」填寫登記表單。若報名人數超出收托名額，將於2月5日上午10時公開抽籤，並於當日下午2時公告錄取名單。

欲掌握更多新北市公共托育中心相關訊息，歡迎至「新北市政府社會局網站」、「新北育兒資訊網」及「友善公托、幸福新北」Facebook粉專查詢。

