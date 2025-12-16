新北第13次廉政會報 侯友宜：嚴格把關確保市政清廉

新北市今（十六）日開第十三次廉政會報市長侯友宜盼嚴格把關確保市政清廉。（圖：新北政風處提供）

新北市政府今（十六）日舉行第十三次廉政會報，邀請新北地方檢察署檢察長郭永發、法務部調查局新北市調查處處長何復生及律師王靄芸三位外聘委員與會。侯友宜感謝表示，委員針對市府重大建設提供專業外部觀點，讓市政推動過程更清廉透明。

侯友宜指出，新北市在多項重大建設推動上，如環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案，均透過廉政平臺與檢調及廉政單位協力把關，使工程如期如質完成。期許同仁在符合法規與行政流程前提下勇於任事，推動政策更具信心。

政風處報告廉政工作推動情形，今年度持續辦理廉政法紀宣導，依不同業務製作客製化指引及數位教材，增進各機關廉政法制觀念。同時結合教育局「新北校園通ＡＰＰ」及「新北學Ｂａｒ臉書粉絲團」，深入校園辦理宣導，將廉政倫理札根於教育現場。未來市府持續興利防弊、提升行政倫理，並強化與檢調及廉司法機關的橫向聯繫，全面提升廉政透明度，確保市政推動符合清廉原則。