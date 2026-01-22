新北第130家公托開幕 家外托育率達45％全國第一

新北市長侯友宜22日出席泰山中山及板橋柏翠公托聯合開幕典禮。（吳嘉億攝）

新北市政府社會局今（22）日舉辦第129家「泰山中山公托中心」及第130家「板橋柏翠公托中心」舉行聯合開幕典禮，新北市長侯友宜出席致詞時表示從擔任副市長時期的首家汐止公共托育中心起，至今已經開設130家，下半年度還會再開2家，強調孩子是大家的心中寶貝，家長、老師跟政府要緊密的合作，創造更穩定的安全網，打造更優質的托育環境，讓孩子們能安心成長，共同守護孩子的平安健康。

侯友宜表示，這幾年下來130家的公共托育中心收托了6,555名，再加上253家的私立托嬰中心，新北在整體收托量能達16,769人，若再加上居家托育服務，家外托育率已突破45％，超出世界經濟合作暨發展組織（OECD）的36％平均數，穩居全國第一。

廣告 廣告

新北市長侯友宜22日出席泰山中山及板橋柏翠公托聯合開幕典禮，也參觀中心環境並與孩童合照及活動。（吳嘉億攝）

侯友宜指出，泰山中山公共托育中心為泰山區第3家公托，因應泰山與新莊交界地區人口成長快速、托育需求殷切而設置；而板橋柏翠公共托育中心則為江子翠地區首間正式成立的公共托育中心，不僅補齊板橋都會區托育服務的重要拼圖，也大幅提升板橋區整體托育量能。

新北市社會局長李美珍說明，泰山中山公共托育中心可收托60名、板橋柏翠公共托育中心可收托40名0至2歲嬰幼兒，自22日下午2時30分起至2月24日下午5時止，家長可至「新北育兒資訊網」填寫登記表單；若登記人數超過收托名額，將於2月25日上午10時公開抽籤，並於當日下午2時公告錄取名單。

更多中時新聞網報導

林莎矇眼嘗冰淇淋 辨味神準

李玟51歲冥誕粉絲集資獻花海

協和電廠土汙案22日審查 環團籲駁回