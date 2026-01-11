新北第14屆藥事服務獎頒獎 侯友宜表揚12位藥師守護健康

（記者陳志仁／新北報導）新北市長侯友宜11日出席「新北市第14屆藥事服務獎頒獎典禮暨第70屆藥師節慶祝大會」，表揚12位傑出藥事人員，肯定其在臨床照護與社區服務上的專業付出；強調藥事人員是守護市民健康的重要力量。

圖／新北市第14屆藥事服務獎頒獎典禮暨第70屆藥師節慶祝大會，表揚12位傑出藥事人員。（新北市政府新聞局提供）

侯友宜表示，藥事人員是市民健康福祉的堅實後盾，市府自102年起設立「藥事服務獎」，持續表彰在第一線默默奉獻的藥師與藥劑生；獎項涵蓋社區服務卓越獎、臨床服務傑出獎及特殊貢獻獎三大類別，展現藥事專業在不同場域的多元價值。

侯友宜指出，新北市目前共有5,614名藥師及藥劑生，全天候守護市民用藥安全；此外，許多藥局也加入成為失智友善守護站的據點，共同為高齡長照盡一份力。感謝藥事人員讓新北市的藥事服務從臨床、社區延伸至居家照護，不僅成為民眾生活的重要夥伴。

新北市政府衛生局局長陳潤秋說，本屆「特殊貢獻獎」由兩位藥師獲得肯定；其中，任職於天賜藥局的羅雅貞藥師，長期深耕社區，親自投入居家訪視與藥物整合服務，並將藥局功能延伸至巷弄長照C據點，長期親自執行居家訪視與藥物整合服務，累積服務近千人次，實踐「視病如親」的照護精神。

另一位「特殊貢獻獎」的得主，則是任職亞東紀念醫院藥師田昇達，積極結合藥學的實務與智慧科技，推動多項臨床資訊化工具；不僅提升臨床決策的效率與精準度，也有效降低給藥錯誤的風險，展現藥事專業在醫療創新上的關鍵角色。

新北市第14屆藥事服務獎得獎名單，包括特殊貢獻個人獎的羅雅貞、田昇達，以及臨床服務傑出獎的劉育伶、翁苡芳、林申樺、吳駿誼、顏怡婷；此外，社區服務卓越獎的有黃瑞裕、陳佳卿、陳文英、王靖傑、陳美玲。

