新北第19個 平溪菁桐 農村再生社區

新北市農業局推動農村再生，透過青年回流與青銀共創、產業轉型、文化保存及生態保育等措施，協助農村社區培育在地人才、發掘特色資源，今年平溪區菁桐社區經農業局輔導，成為新北市第19個農村再生社區。農業局長諶錫輝表示，將持續串聯各農村再生社區推動永續發展，營造宜居宜業的幸福農村。

菁桐社區自古以礦業文化著稱，鐵道與煤礦遺址是其重要的歷史印記。在農業局輔導下，社區以「旅讀菁桐‧百年礦村綠色旅遊」為主軸，結合山林資源與農業轉型潛力，打造兼具歷史底蘊與創新活力的新型態農村社區。

近年來菁桐社區積極結合農業與觀光，推出「菁桐女路」導覽、礦男媳婦實境解謎等特色遊程，以及礦工餅、菁桐翠韻桑茗（桑葉茶）、創意餐點如礦工飯糰與九宮格餐盒，讓遊客深入了解礦業文化與生活故事。

此外，菁桐社區今年與周邊的紫東、龍安社區合作，推出「平溪金農遊」疊章明信片活動，讓遊客在欣賞天燈與山城景緻的同時，也能體驗農村日常。

農業局指出，市府持續以農村社區為核心，透過培訓在地人才推動青年回流，打造青銀共創新模式，並協助社區發掘人文特色與生態保育。另透過跨域整合與點位串接，規畫「淡海花金農藝」及「茶礦森活低碳」兩大農村軸帶，推動農遊產業發展與特色農產品行銷，促進「生活、生產、生態」均衡發展，讓農村再生成為推動地方繁榮與文化永續的能量。

農業局表示，成為農村再生社區每年可申請上限20萬元的環境改善與綠美化，以及上限50萬元的空間活化再利用及農村特色建物空間改善。歡迎有興趣的社區報名參加農村再生培根計畫，成為農村再生社區。

諶錫輝說，目前新北市已有19個農村再生社區，未來將持續以「由下而上、社區自治」為核心，從生活、生產、生態等面向深耕社區永續發展，並藉由農遊體驗，讓更多民眾認識農村風貌，共同打造全方位永續「農業健康市／式」。