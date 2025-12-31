新北第2行政中心上梁 打造智慧安全新核心

新北第二行政中心將建構緊急應變中心、食安智慧監控中心、報案中心以最新科技提升行政效率。（模擬圖：新北工務局提供）

▲新北第二行政中心將建構緊急應變中心、食安智慧監控中心、報案中心以最新科技提升行政效率。（模擬圖：新北工務局提供）

新北市第二行政中心主體鋼構已完成，市長侯友宜昨（三十一）日主持上梁祈福，祈願工程平安順利。侯友宜表示，此案預計一一五年十二月完工，未來將成為大漢溪以北的重要行政據點，並透過捷運與軌道建設串聯板橋新板特區、新莊副都心，形成三大軸心，推動以公共運輸為導向的城市發展。

侯友宜指出，市府規劃以新板特區、新莊副都心及三重第二行政大樓為三大核心，並結合新店十四張及蘆南蘆北，形成三條微笑曲線，帶動整體開發。第二行政中心是其中最具代表性的建設，完工後將有衛生局、交通局、勞工局、警察局及消防局EOC等單位進駐，容納約三千名市府員工。市府也將設置「報案中心」、「戰情中心」、「緊急應變中心」及「食安智慧監控中心」，以科技化設備提升行政效率，並持續推動醫療園區及公共空間改造，營造宜居環境。

工務局長馮兆麟指出，大樓規劃為地上二十六層、地下四層鋼骨建築，透過都市計畫變更，由開發單位回饋公益空間及建築用地捐建。目前外牆與室內隔間工程持續推進，各局處精裝修作業也提前展開，力拚一一五年底啟用。新工處長簡必琦表示，施工過程導入耐震標章第三方監督制度，確保品質安全；並同步建設市民廣場、公園及二十四公尺計畫道路，未來將設置公共停車場，串聯捷運系統，全面提升交通服務。

本案由國巨投資股份有限公司興建移交，並邀請日本建築師丹下憲孝設計外觀，目標取得黃金級綠建築與銅級智慧建築，並朝碳中和努力。建築結構提升耐震係數，未來若遇重大災害，第二行政中心將作為緊急救災指揮核心，與新板特區市府大樓形成雙核心，提供即時支援。