新北第4座河濱水樂園來了！三重「花漾水樂園」6/13開幕 6大設施免費暢玩

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星際水樂園水霧區打造清暑聖地。 圖：新北市高灘處／提供

[Newtalk新聞] 炎炎夏日玩水趣！位於新北市三重重陽橋，太陽地景遊戲場旁的「花漾水樂園」，將於明(13)日正式開幕，成為新北市第4座河濱水樂園，園區占地約1815坪，共規劃6大類型戲水設施，且免收門票，非常適合親子家庭一同享受清涼時光。

隨著夏季高溫來臨，玩水是夏日最熱門的遊玩好選擇。「花漾水樂園」園區以太陽與花朵為設計主題，設置雛菊、花朵造型的噴泉、水廊道及戲水道等多元設施，坐落於淡水河畔高灘地，緊鄰太陽地景兒童遊戲場。新北市高灘處表示，園區透過水霧與灑水形式營造沁涼氛圍；現場並設有洗手洗腳區、休憩區及景觀廁所等完善設施，讓親子能舒適遊玩。

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高灘處處長說明，繼三重「海世界水樂園」、汐止「星際遊戲場水星戲水區」及新店「陽光遊戲場蝶型水道區」後，「花漾水樂園」成為新北河濱第4座水樂園。開放時間方面，6月與9月每周例假日及國定假日開放；7、8月暑假期間除周二休園進行維護清潔外，其餘時間每日開放。噴水時段為上午10點至12點，以及下午3點至晚間7點，其中汐止星際遊戲場延長至晚間8點才關園。

除了河濱4座水樂園同步迎接暑假戲水人潮，新莊「塭仔底濕地公園」戲水區也將在明(13)日起開放。6月及9月為例假日及國定假日開放，暑假期間則於每周二至周日開放、周一休園維護。噴水時間為上午9點30分至下午6點30分，每半小時噴水10分鐘。

花漾水樂園交通資訊：

捷運：搭乘台北捷運至三和國中站2號出口，步行經自強路四、五段至堤坡，再由越堤階梯或五華陸橋前往重陽橋下河濱公園。

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