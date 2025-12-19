新北第6波違法雇主開罰259家 重罰逾千萬

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府勞工局公布今年第6波違法雇主名單，共裁罰259家業者，總罰鍰逾1,089萬元；違規以未依法給付加班費最嚴重，並有上市公司遭重罰，市府呼籲雇主守法用工，維護勞資權益。

圖／新北市政府勞工局公布今年第6波違法雇主名單，總計裁罰259家業者，罰鍰金額達1,089萬5,000元。（新北市政府勞工局提供）

勞工局公布今年第6波違法雇主的名單，其中違反《勞基法》的部分，以未依法給付加班費最為嚴重，其次為未全額給付工資及未依法置備出勤的紀錄（含未逐日記載勞工出、退勤時間）；此外，違反《職安法》，則以未提供必要安全衛生設施最為常見。

另在《性別工作平等法》部分，多為雇主知悉職場性騷擾卻未即時處理，未採取立即有效糾正補救措施，而《勞退條例》以未依法給付資遣費為主，最低工資法亦有2家業者給付未達標；相關的名單，已公告於「新北勞動雲」違法雇主查詢專區。

勞工局指出，「達岳運動用品」未依法給付加班費，已第5次違規，重罰20萬元，「全勤流通」僱用逾900名勞工，單月延長工時高達101小時，且第4度違規，同樣遭罰20萬元；另上市公司漢唐集成以定期契約為由未採計年資，退休金給付不足且逾期，且逾30日法定給付期限，裁罰30萬元。

勞工局長陳瑞嘉強調，現行罰鍰最高可達100萬元，將依違規次數、僱用人數及情節從嚴裁處，違規的事業單位如上市櫃公司加重20%；資本額逾1億元者，勞動部也訂定「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，初犯亦自5萬元起罰，呼籲雇主依法用工，避免重罰。

