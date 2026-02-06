新北第8選區綠營初選激戰 朱誼臻突換選區添變數

民進黨擬參選人朱誼臻先前端出不少有關土樹三鶯的政見願景，6日她已至新北市黨部完成領表登記至第11選區參選，為選舉添變數。（民進黨新北市黨部提供）

新北市議員第8選區（樹林、鶯歌、土城、三峽）因人口變化，將從原本10席變成9席，3黨競爭激烈。民進黨提名5席，現任4位議員對決3位新人，形成7搶5局面，擬參選人朱誼臻已向黨部領表登記第11選區。另民眾黨日前公布第8選區提名民調結果，國民黨現任議員黃永昌之子黃承鋒排序第2，恐無法獲得提名。

第8選區因人口變化，應選10席減至9席，藍綠現任議員皆面臨連任壓力。民進黨中央黨部日前公布民國115年六都議員提名初選公告，其中新北市第8選區提名5席。現任議員廖宜琨、彭一書、林銘仁、卓冠廷尋求連任，3位新人吳昇翰、高乃芸、朱誼臻人表態積極爭取提名，7搶5競爭十分激烈。

令人意外的是，長期經營土樹三鶯的朱誼臻，先前還端出不少有關土樹三鶯的政見願景，6日她已至新北市黨部完成領表登記至第11選區參選。朱受訪表示，不管是哪一區選舉，她的服務依舊，宗旨就是做服務而已。

第11選區現任議員張錦豪直呼「很意外」，過去沒有任何風聲傳出朱會過來，不曉得怎會有這樣的布局，不論如何，一切按照自己的節奏與步調，一定會競選連任。

國民黨擬參選人何元楷表示，朱誼臻曾和同黨參選人高乃芸有過摩擦，疑似內訌因素才跳到汐萬金選區，顯現出民進黨內部矛盾升級，民進黨汐金萬現任議員也要開始緊張。不管最後誰參選，他仍秉持為民服務、為民發聲的初衷。

地方人士透露，現任議員周雅玲詐領助理費案遭判刑8月，緩刑3年，恐喪失選舉資格，而朱誼臻在土樹三鶯地區經營的不太順利，加上周雅玲的緣故，因此有改換選區的決定。由於周尚未領表登記，目前無法得知她的動向。

民眾黨部分，現任國民黨議員黃永昌因助理費案有官司纏身，決定由兒子黃承鋒披白袍代父出征。日前民眾黨公布新北市第8選區提名民調結果，黃承鋒以些微差距，落後走精英女強人形象的黨代表吳亞倫，排序第2。目前黨中央稱提名時間未確定，將待選决會決定。

