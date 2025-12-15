新北第8、9座哈客館今同步啟用 侯友宜：8年拚11館

新北市長侯友宜(左2)體驗植物槌染。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市客家文化推廣再添新據點！新北哈客三重館與板橋中山館今(15)日同步啟用，成為新北第8、9座哈客館，透過進駐校園、跨局處合作，讓客家語言與文化走入日常生活。侯友宜表示，新北市擁有約67.2萬名客籍人口與55個客屬社團，盼8年內累計完成11館，超越原訂「四年五館、八年十館」目標。

2座哈客館由新北市客家事務局與教育局跨局處合作，分別設於三重明志國中及板橋中山國中，將客家文化引入校園場域，透過空間共享與多元使用模式，讓客家文化自然融入城市生活。

劉冠吟指出，哈客館不只是場館建置，更希望透過空間運用，讓民眾願意走進來、留下來、開口說客家話。她說，三重館與中山館設於校園，平日配合課程使用，放學後與夜間則開放客家社團進駐，並規劃多元語種與族群課程；相關維運經費由客家局負擔。校園空間具備晚間與週末使用彈性，也有助活化閒置空間，成為都會推廣客家文化的合適場域。

侯友宜表示，自2019年至2022年，新北已完成中和、淡水、新店、新莊及板橋等5座哈客館，2023年與2024年再啟用五股、蘆洲館。根據客家局統計，既有場館使用情形踴躍，中和、五股館每月平均使用人次超過2000人，板橋、新莊館也逾1000人。今年同步啟用的三重與板橋中山館，讓新北累計達9座哈客館，市府也規劃於明年第3季前完成土城與鶯歌館，8年內累計完成11館，超越原訂目標。

客家染藍雨傘。(記者羅國嘉攝)

新北哈客三重館今啟用。(記者羅國嘉攝)

客家料理。(記者羅國嘉攝)

