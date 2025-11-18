新北第9處 林口就服站揭牌

新北市第九處就服站「林口就業服務站」昨日熱鬧揭幕。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市府勞工局設立第九處就服站「林口就業服務站」，十八日上午由勞工局長陳瑞嘉偕同勞動部北分署副分署長李燕玲及在地議員、里長等共同揭牌，場面熱烈。陳瑞嘉表示，勞工局積極建構便民的「三十分鐘就業服務網絡」，隨著林口站的加入，完整了五股、泰山及林口區域就服能量。

陳瑞嘉指出，林口近年人口增加到十四萬，工商業快速發展，設置在地就服站是長期民意所需，林口站位於文化一路一段十五巷二之一號一樓，林口地區民眾申請失業給付及各項就業服務，不再需要舟車勞頓往返市中心。

陳瑞嘉表示，因應超高齡社會的到來，林口就服站也整合「銀髮人才據點」及「婦女及中高齡者職場續航中心」，新的一加二服務與團隊，協助中高齡及婦女就業。感謝中央在經費與政策上的全力支持，及在地議員及里長們長期協助。

林口在地的議員蔡淑君表示，地方民眾期盼就服站很久了，以後在地廠商缺工、勞工找工作，都能獲得更好的協助，「讓一切的美好從今天開始」。

勞工局指出，新北維持「就服站數量全國最多」目標。林口站的成立，不僅象徵服務量能的提升，更代表新北市創造「三十分鐘可達的就服網絡」的構想逐步落實，無論市民朋友居住在哪個區域，都能在半小時內找到最近的就服據點，獲得求職、就業、職訓與就業促進等各種協助。

林口就服站十八日成立並同步舉行聯合徵才與續航講堂，吸引眾多民眾前往面試；續航講堂則邀請講師分享溝通技巧與職場心法，協助求職者提升職涯適應力。