新北等7縣市入夜至明晨防10℃以下低溫 周五前溫差大

中央氣象署今天發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，今晚至明天上午新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、金門縣局部地區注意10度以下氣溫（黃色燈號）。中央氣象署天氣預報指出，周五（16日）之前日夜溫差大；周末低溫略回升，但水氣漸增；預估下周二（20日）又一波大陸冷氣團南下，各地轉偏濕冷，可能持續至22、23日。

（圖取自中央氣象署網站）

中央氣象署預報員曾昭誠說明，今天起至周五偏乾，各地多雲到晴為主，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。氣溫方面，明天（14日）各平地夜晚清晨的低溫約13至16度，預估早晚偏冷的情況會持續至16日清晨；高溫部分，明天北部、宜蘭約23、24度，中南部25至28度，白天各地舒適至偏暖，持續至週末；提醒各地都可能會有日夜溫差逾10度的情形。

（圖取自中央氣象署網站）

曾昭誠指出，周六（17日）、周日（18日）台灣附近水氣增多，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島轉為有局部短暫雨的天氣；預估水氣偏多的情況會持續至下周，北部、宜蘭及花東地區易有局部短暫雨，新竹以南大致上是多雲到晴。

曾昭誠進一步說明，大陸冷氣團預估周四（15日）減弱，但夜晚清晨因輻射冷卻影響明顯，因此氣溫仍然偏低；周末兩天低溫略為回升。下周一（19日）東北季風增強，各地低溫約16至20度；高溫部分，北部約18至20度，中南部約25至28度。

曾昭誠指出，下周二（20日）受大陸冷氣團南下影響，夜晚清晨再轉冷，北部平地低溫約13、14度，中南部約15度；這波冷氣團強度還有調整的空間，但影響時間可能持續至22、23日，且水氣偏多，幾乎整週感受都偏濕冷。

曾昭誠提到，目前位於菲律賓東南方海面的熱帶系統未來有發展趨勢，最快可能16日就有機會增強為熱帶性低氣壓或颱風，但目前結構不佳，增強的幅度有待觀察；此外，目前台灣主要受到北方系統影響，因此就算真的有颱風形成，也難以北上直接影響，不過可能會有部分水氣傳入台灣。

曾昭誠提到，15日、17日及18日的清晨中南部地區易有局部霧或低雲，影響能見度；16、17日花東沿海地區注意長浪。