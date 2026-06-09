新北筍王出爐！三峽陳國隆奪冠 綠竹筍產季正式開跑

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（記者陳志仁／新北報導）新北市政府9日舉辦「2026新北筍王爭霸戰暨綠竹筍產季開跑記者會」，來自全市16個行政區、100位頂尖農友同場較勁，爭奪年度最高榮譽「新北筍王」；經過外觀、色澤、柔嫩度及糖度等多項嚴格評比後，由三峽區農友陳國隆脫穎而出勇奪冠軍，宣告新北綠竹筍產季正式登場。

圖／今年市級評鑑競爭激烈，最終由三峽區陳國隆摘下「新北筍王」頭銜。（記者陳志仁攝，2026.06.09）

新北市是全台最大的綠竹筍產區，產地遍布超過半數行政區，其中以五股、三峽及八里最具代表性，素有新北「綠金產業」美譽；為提升栽培技術與產業競爭力，市府每年舉辦區級及市級評鑑，參賽農友必須將當日清晨現採鮮筍送至會場接受評審檢驗，唯有各項條件皆達高標準者才能勝出。

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圖／今年市級評鑑競爭激烈，最終由三峽區陳國隆摘下「新北筍王」頭銜，「甜筍王」則由五股區鄭義信獲得。（記者陳志仁攝，2026.06.09）

今年市級評鑑競爭激烈，最終由三峽區陳國隆摘下「新北筍王」頭銜，「甜筍王」則由五股區鄭義信獲得；種植綠竹筍約9年的陳國隆表示，平時十分重視田間管理與栽培細節，此次能夠獲得筍王殊榮，不僅是對自身努力的肯定，也是傳承家業的重要里程碑，特別感謝三峽區農會長期支持與協助。

為推廣優質綠竹筍，今年新北市政府農業局攜手多家知名餐飲品牌合作，包括台北遠東香格里拉館外餐廳望月樓、台北凱達大飯店、Junto同新派粵菜及饗賓集團旗下果然匯等，共同推出期間限定綠竹筍料理；透過主廚巧思，結合中式、粵菜及蔬食風格，展現新北綠竹筍鮮甜脆嫩的多元風味。

在行銷推廣方面，農業局整合各區農會電商平台，讓民眾可直接向產地訂購新鮮綠竹筍宅配到府；今年6月18日至21日端午連假期間，更首度進駐台北SOGO忠孝館展售，6月27、28日及7月4、5日則將於台北希望廣場舉辦大型展售活動，讓更多消費者品嚐產地直送的當季鮮味。

此外，今年綠竹筍小旅行也同步開跑，由三峽、八里、深坑、石碇及平溪等5個產區農會規劃共8場次體驗活動，即日起開放報名；內容涵蓋採筍體驗、食農教育、生態導覽及地方文化介紹，邀請親子家庭深入產地，感受農村魅力與採筍樂趣。

農業局代理局長諶錫輝表示，市府持續推動「三生永續」政策，從生產、生活與生態三面向支持綠竹筍產業發展，除透過評鑑提升品質，也結合觀光、食農教育及循環經濟理念，開發以老舊綠竹製成的「筍之後」系列產品，減少竹材廢棄與焚燒污染，落實環境永續目標；歡迎民眾把握產季前往產地品嚐最新鮮的綠竹筍，一同享受初夏限定的綠金盛宴。

農業局補充，相關購買資訊可至農業局網站查詢，或逕洽各農會產銷部詢問，合作餐廳資訊及小旅行報名資訊請見農業局稼日蒔光臉書。

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