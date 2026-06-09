社會中心／綜合報導

每年5-7月是新北綠竹筍產季，新北市政府也舉辦"新北筍王爭霸戰"，今年共有16區，100位農友參加，市府還請來飯店總鋪師，將綠竹筍變身義大利披薩、泰國冬蔭功，味道如何一起去品嘗。

青翠綠竹筍，和番茄，羅勒變身披薩，經過烘烤讓甜味濃縮，吃來彷彿水梨，還有日本"最中餅"，也能放上綠竹筍、烏魚子，讓鹹香襯托甜味。泰國的冬蔭功，也能搭配竹筍，吃來酸甜開胃。新北農業局長諶錫輝：「新北綠竹筍是我們新北最重要的農產，產值最多的一個農產品，那我們今年產量當中，我們每一年累積大概有一萬兩千公噸，那今年品質維持跟歷年來的品質一樣的好，可是呢我們事實上，我們的甜度也高達到6.4以上的這個水準。」

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新北筍王爭霸戰！ 百位農友響應 綠竹筍巧妙入菜

新北筍王爭霸戰今（６／９）登場（圖／民視新聞）

新北市是全國綠竹筍最大產區，年產量大約1.2萬公噸。新北筍王爭霸戰，今年共有16區、100名農友比拚。最後由三峽區農會的筍農，拿下為新北筍王，由總幹事代表受獎。

新北筍王爭霸戰！ 百位農友響應 綠竹筍巧妙入菜

三峽區農會總幹事張永巨（圖／民視新聞）三峽區農會總幹事張永巨：「因為三峽主要是雪山山脈的下面，那的土質都是砂質壤土比較多，那三峽的筍是全新北面積最大的，僅次於...跟五股差不多，所以400公頃左右都是種綠竹筍，那得天獨厚土質好，種出綠竹筍吃起來像水梨。」每年5-7月，是新北綠竹筍產季，提醒民眾，挑選時，最好選"矮肥短"、外觀彎曲，就能吃到美味的綠竹筍！

原文出處：新北筍王爭霸戰！ 百位農友響應 綠竹筍巧妙入菜

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