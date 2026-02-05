新北細胞簡訊未註明演練 朱惕之：事前有通知規劃

（中央社記者陳昱婷台北5日電）雙北市政府今天共同演練無差別攻擊，不過新北市政府在三重國小站周邊發布的細胞簡訊未註明為「演練」，引發討論。副市長朱惕之表示，事前有向民眾通知規劃，強調是演練過程。

台北捷運大橋頭站及三重國小站今天下午1時30分至2時30分辦理第3階段的「高強度無差別攻擊危安實兵演練」，由台北市政府、新北市政府分別針對2個捷運站周邊，以細胞簡訊發送避難疏散告警訊息。

不過，許多網友反映，在下午1時47分收到新北市政府發送的細胞簡訊，顯示「捷運三重國小站發生重大治安事件，請民眾保持冷靜，聽從現場引導，迅速離開現場並前往安全區域」，看到時嚇了一跳，隨後又收到同樣內容但標註為「演練」的細胞簡訊，才知道不是真的發生什麼事情。

演練結束後，台北市長蔣萬安與朱惕之共同受訪，對於新北市政府發送的第一封細胞簡訊未註明為「演練」，朱惕之第一時間沒有回應，蔣萬安則表示，市府在事前都有向民眾宣導，告知演練場域、收到簡訊不用驚慌。

媒體追問，新北市政府是否會針對此事檢討。朱惕之說，演練前都有向民眾通知規劃，強調這是演練過程，希望民眾能夠安心。

新北市消防局整備應變科長蕭力愷表示，昨天已向民眾宣導演練規劃，今天為了以防萬一發2封細胞簡訊，第2封就有加強註明為演練，請民眾不用驚慌。

蕭力愷說，因為以前很少在發類似的細胞簡訊，應該是民眾對於內容有認知上的落差，藉由這次演練發現後，未來會加強宣導及訓練。（編輯：李錫璋）1150205