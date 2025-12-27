「新北給國民黨16年，這次拜託給我4年！」黃國昌：不再只是台北衛星城市

民眾黨今（27）日下午於新北新莊宏匯廣場舉辦「為新北應援× DO THE BEST」活動，為擬參選新北市長的民眾黨主席黃國昌造勢，不僅民眾黨創黨主席柯文哲首度露面為黨內擬參選人站台，國民黨立法院黨團總召傅崐萁也致贈花籃祝賀，國民黨新北市議員陳明義更現身與會。壓軸出場的黃國昌高呼，「過去新北市民給了國民黨16年時間，這一次我要拜託新北市民給我4年時間！」

民眾黨今日舉辦「為新北應援× DO THE BEST」活動，傅崐萁與國民黨立法院黨團幹部送上「民主戰神，為民先鋒」的花籃祝賀，網紅「館長」陳之漢也致贈花籃，陳明義則是唯一一名出席活動的國民黨籍民代，他受訪時表示，今日活動是「為新北應援」，他身為新北市議員，無論今天是同樣有意參選的國民黨籍台北市副市長李四川或是黃國昌，只要有一套機制，都是在為新北應援；藍白合不是情緒的出口，而是人民的期待，只要有一套公平透明的機制，藍白合是大家的期待。

柯文哲驚喜現身活動引言後，與壓軸登場的黃國昌碰拳。黃國昌致詞時說，柯文哲發言讓他很多回憶都回來了，2023年11月16日，他在陳之漢的攝影棚等待柯文哲到場，那天約好要正式宣布加入民眾黨。當時民眾黨也風雨飄搖，但加入這個「大家庭」後，他發現不是只有柯文哲，還有柯文哲訓練出的優秀團隊，而他沒有時間悲傷、洩氣，加入民眾黨的第一天，就是開始戰鬥的第一天。

民眾黨前主席柯文哲（左起）驚喜現深厚，與現任主席黃國昌碰拳。（劉偉宏攝）

黃國昌：民進黨背棄人民，民眾黨接起棒子

黃國昌說，當時民眾黨在最短時間在全國各地，把柯文哲的理念、把國家還給人民的理念，傳遞到每個角落；相信外界都還記得，2024年1月14日，在柯文哲競總外他們哭紅了眼，沒有走完最後一步，但是跟大家承諾，這是場改變台灣政治文化的公民運動，且這場運動不會停止。而在過去這一年多，他跟民眾黨團其他7名立委，每天在想的是先前和選民做出的承諾，完成了多少。

黃國昌細數，在不到2年的時間，民眾黨團完成國會改革法案、修正財政收支劃分法、制定吹哨者保護法、完成不法關說罪、棄保潛逃罪。2023年7月，柯文哲在凱道簽下的承諾書，民眾黨8名立委沒有辜負柯文哲的期待、支持者的選票，全部都完成了，「這就是民眾黨，我們希望讓台灣的選民可以相信，當政治人物站在台上做出許諾的時候，是真心的、是會完成承諾的。」

黃國昌批評，民進黨有太多過去的承諾，外界把時間軸線拉長一點，會發現柯文哲所做的承諾、民眾黨兌現的承諾，都是民進黨過去曾允諾、卻背棄台灣人民，民眾黨接起棒子，幫台灣人民實現承諾，「說到做到，應該是對政治人物最基本的要求。」而柯文哲給他最大的影響是執行力，他自認是執行力超強的人，還不認識柯文哲時，看柯文哲把對諾言一一完成，花6天把忠孝橋拆乾淨、西區門戶計畫，帶給市民完全不同的市容，「這是市民需要的市長，我在柯文哲身上看到了。」

喜歡咆哮？黃國昌：把事做好我就不用催促

黃國昌表示，在「綠媒」的描述下，黃國昌是喜歡咆哮的人，但他想告訴台灣人民的是，「我們受夠了，我們受夠官員把時間花在解釋問題，而不是花在解決問題。」人民需要的非常簡單，把答應人民的事情做好，政治落實在人民生活的每一天，每天早上起來認真工作、把事情做好，這件事情不該這麼困難，也不需要有一個「咆哮立委」催促。

黃國昌說，絕大多數人不知道，每次在立法院質詢台前，他真的好想把那些事情拿到自己手上做，他希望能有機會跟台灣人民證明，做好這些事情不需要有這麼多的推托、藉口，只需要捲起衣袖、彎下腰好好做，就可以實現承諾。他和柯文哲約好只待在立法院2年，因為他希望協助柯文哲帶著民眾黨新的團隊在立法院作戰，「但我心裡面真的渴望的是能有機會，從一個監督者成為執行者。」

台灣民眾黨27日於新莊宏匯廣場舉辦「為新北應援x DO THE BEST」活動。（劉偉宏攝）

黃國昌：要讓新北成為生活的重心

黃國昌表示，自己要讓所有新北市民看到，對於新北市的想像，不應該只是一張漂亮的地圖、一個華麗的模型，他想讓新北市民看到的是，當真正有執行力時，在新北生活的每一個人，要的非常簡單，鋪平每一個上班的道路、點亮每一盞回家的燈，從家裡到公園的人行道沒有阻礙，讓小朋友安心受教育、吃到熱的營養午餐，「不用再花太多時間去談夢想，現在該做的事情是開始執行。」

黃國昌高呼，他要讓新北市不再只是台北市的衛星城市，讓新北市不再只是「回家睡覺」的地方，讓新北市成為生活的重心、成為讓生活發光發亮的地方，「過去新北市民給國民黨16年時間，這一次我要拜託新北市民給我4年時間。」他也說，希望新北市民給他4年時間，他一定跟市民證明，什麼叫做全力以赴，讓新北「the best」不僅是一句口號，更是他的承諾。

黃國昌喊話，希望新北市民給他4年時間檢驗，「給我4年時間向新北市民展示，民眾黨的團隊，一定可以跟柯文哲市長當初帶領的團隊一樣，柯文哲可以讓台北市民光榮，黃國昌可以讓新北市民感到驕傲。」



