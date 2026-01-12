新北統籌分配稅款人均最低 侯友宜談財劃法：盼朝野協調

民進黨立委蘇巧慧日前受訪時批評，國民黨立法院黨團總召傅崐萁主導修正《財劃法》，導致新北市配額從六都人均最低的狀況，變成人均僅2.4萬元、全國最低。新北市長侯友宜今（12）日受訪回應此事，呼籲朝野之間要不斷溝通協調，讓地方發展能夠均衡。

新北市長侯友宜希望朝野能針對《財劃法》協商。（圖／資料照）

根據新修正的《財劃法》版本，新北市原本統籌分配款為543億元，修正後雖然獲配全國第二多的957億元配額，但若以人均計算，新北市民每人僅分配到2.4萬元，成為全國人均配額最低的縣市。這樣的結果讓蘇巧慧相當不滿，她直指就是國民黨立法院黨團總召傅崐萁主導亂修《財劃法》的結果。

民進黨立委蘇巧慧。（圖／中天新聞）

面對外界質疑，侯友宜12日受訪時表示，《財劃法》一路走來，如同他曾說過的「先求有再求好」。他指出，新北市雖然在《財劃法》裡拿到的統籌分配稅款是全國最低，但總算有一步步往前走。侯友宜認為，《財劃法》還有些沒有做好的部分，希望在所有限的資源底下，會全力以赴為新北市民做建設，把社會福利照顧好。

侯友宜進一步強調，朝野之間要不斷溝通協調，來讓地方發展能夠均衡。針對外界傳出藍營將可能先放行TPASS及生育補助等新興計畫預算，侯友宜回應，朝野之間本來就要溝通、協調，他樂見在野黨提出有關民生議題先行的方式。

侯友宜說，民生議題先行，相信這不但讓民眾所關心的權益不會受損，也相信對朝野間的和諧有一定協助。他也期盼除了民生議題之外，還有其他相關民眾關心的議題，都能夠順利完成，讓新北市民的福祉獲得保障。

