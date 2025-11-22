新北統籌分配稅款六都增加最多 卓榮泰籲立院重新審視
《財劃法》爭議持續延燒，21日立法院會三讀通過國民黨提出《財劃法》第16之1條修正案。行政院長卓榮泰22日出席「台61線西濱快速公路平交路口改善計畫新北段」動土典禮時受訪指出，行政院版《財劃法》就是希望中央能協助各縣市均衡發展，新北市統籌分配稅款與一般性補助是六都中增加最多，希望立法院能重新審慎看待院版。
卓榮泰表示，行政院提出的財政收支劃分法，就是希望中央能協助各縣市均衡發展，讓地方擁有更充裕的自主財源。若依院版計算，新北市在人口與土地面積權重調整後，統籌分配稅款與一般性補助將是六都中增加最多的。
卓榮泰說，除了六都外，非六都也要同步發展，才能實現總統所強調的均衡台灣。希望立法院能重新審慎看待院版，以提升中央與地方的夥伴關係。
卓表示，近年中央在新北投入大量建設，不論是高速公路、快速道路、捷運軌道、醫療系統或文化觀光設施，中央與新北市府密切合作。目前新北正在進行的各項建設合計約8800億元，其中中央補助超過4600億元。中央地方攜手，才能把大型基礎建設完整推動。
