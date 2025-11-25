新北經發局獲法務部透明晶質獎

(記者謝政儒綜合報導)法務部於今（25）日舉辦「第3屆透明晶質獎」頒獎典禮，新北市政府經濟發展局以機關整體廉能經營成果榮獲「整體廉能作為」類特優機關殊榮，由新北市副市長朱惕之及經發局長盛筱蓉代表接受表揚。該獎項為政府機關廉政透明治理的最高榮譽，此次得獎不僅肯定經發局長期深耕廉能治理與便民創新的努力，也展現新北市在推動公開透明施政上的卓越成果。



經發局長盛筱蓉表示，廉能是政府的根本價值，透明則是城市的核心競爭力。此次獲獎代表中央對經發局推動「誠信政府、深化廉政文化、落實便民服務」的高度肯定。



經發局長期致力於優化行政流程、加速落實投資，並以「公開透明、誠信為本」為旨，建立公開透明的制度機制，積極推動三大廉能與便民的創新措施，包含「招商一條龍」的便民措施協助企業投資，透過專人專案協助、投資環境資訊公開、確保行政程序透明，讓企業清楚掌握進度，截至114年10月底，落實投資307件，投資金額超過6,260億元，創造逾10.1萬個就業機會；建立「企業服務廉政平臺」，透過廉政同仁主動參與企業座談，與業者面對面溝通，從源頭釐清疑慮，降低不確定性，實踐公私協力的簡政便民精神；並推動「Net Zero碳健檢中心」，以透明化、標準化的流程，協助企業在減碳議題上超前部署，共同推動城市與產業的永續發展。



經發局說明，透明晶質獎的審核相當嚴謹，全國僅有5個機關獲頒「整體廉能作為」特優殊榮。評核過程涵蓋書面審查與實地訪評，經發局在資訊透明、企業民間交流及推動誠信治理的作為，獲得評核委員全體一致肯定。未來，經發局將持續秉持「廉能、專業、服務」的核心精神，深化廉政治理、精進便民服務，打造最值得信賴的投資與生活環境，實現「廉能新北、透明施政」的願景。