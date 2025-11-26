新北綠店之星頒獎 18商家節能減碳績優獲表揚

（中央社記者王鴻國新北26日電）新北市政府今天舉行首屆「綠店之星Green Hero–新北市餐飲類服務業店面能效分級」頒獎典禮，致力於節能減碳與永續經營表現卓越的18商家獲頒獎表揚。

「綠店之星」頒獎典禮由副市長劉和然主持，頒獎表彰獲獎餐飲品牌與店家，肯定其展現新北服務業推動低碳轉型的決心與行動力。

劉和然表示，新北市服務業高達26萬6000家，占六都近22%，市府針對服務業量身打造全國首創「服務業店面能效分級制度」，並以餐飲業為首波示範對象，期透過節能創新與能源管理，優化設備運作、導入節能技術，更將永續理念融入營運日常，實踐品牌社會責任，讓服務業成為新北綠色經濟的行動新典範。

廣告 廣告

經發局表示，綠店之星以「營業用電績效表現」與「設備效率及節能作為」為核心的雙軸評估機制，透過書面初審、實地複勘與委員綜合決審三階段進行評比，以協助業者精準盤點能效管理，也讓業者能以具體行動落實ESG精神，展現永續競爭力。

經發局表示，首屆共有18家店家獲選為10家優良店家及8家潛力店家，優良店家前3名更以卓越的節能成效獲評為典範店家。此外，依據能效表現授予1至3星等不同級別，展現店家在節能創新與永續經營的投入與潛力。（編輯：林恕暉）1141126