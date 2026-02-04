新北綠營議員組「青年會做事連線」 登記初選展一馬當先氣勢

248260204a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

由新北市議員張維倩、彭一書、翁震州、及新北市議員參選人戴翎育所組成的「青年會做事連線」，今（4）日前往民進黨新北市黨部完成初選登記並進行造勢，展現青年世代攜手打拼的決心。張維倩以春聯「一馬當先」一字排開，象徵團隊搶得先機，期盼順利完成登記後再接再厲，在黨內初選取得好成績，為選戰揭開好彩頭。

彭一書表示，4年前由張維倩親自帶領，讓自己從新手逐步成長到能獨當一面，這次仍由張維倩領軍完成登記造勢，希望藉由一馬當先的氣勢，為選戰注入信心與動能。

彭一書也指出，土樹三鶯席次減少一席，選情勢必更加激烈，堪稱黨內熱戰選區。首度爭取連任，壓力不小，每一場都要全力以赴，也更需要團結一致、回到初衷，持續走入基層服務，爭取選民認同，繼續為地方發聲、替市民把關。

翁震州表示，新莊同樣屬於需要初選的選區，自己也是首度爭取連任，從菜鳥議員拚晉級，挑戰不輕。他希望透過青年會做事連線串連夥伴，強化政策與區域議題的交流合作，將長期累積的服務成果，轉化為民調支持，爭取出線機會。

戴翎育則說，相較學長姊們挑戰連任，自己屬於首次參選的新生，將跟隨前輩腳步進入議會服務鄉親；自己多年勤跑基層，深刻感受到五泰林居民對交通建設與生活品質提升的期待，也更加確定投入公共事務的方向。她未來將持續貼近民意、深耕選區，把服務做到最好，盼獲得五泰林鄉親支持，為新北帶來更多正向改變。

照片來源：新北市議會民進黨團提供

