新北綠白隔空交火！卓冠廷批都更政見新瓶舊酒 黃國昌競辦：核心在提升行政效率

民眾黨主席黃國昌積極備戰新北市長選舉，昨天召開首場政見發表會，針對新北人口、屋齡老化，他拋出「都更新幹線」、「都更特攻隊」、「容積透明平台」等三支箭，但民進黨新北市議員卓冠廷批評，黃拿現在的政策假裝自己政見唬弄新北市民，加蔥就變成新政見。對此，黃國昌競辦發言人戴于文今（2/7）天反擊，三支箭的核心精神在於提升行政效率、強化政府主動角色，儘速解決新北龐大的老屋問題。

黃國昌昨天拋出「都更新幹線」、「都更特攻隊」、「容積透明平台」等三支箭，並表示目前都更程序曠日費時，行政效率不彰，所以要透過「都更新幹線」，未來只要送案，馬上就列管，如果100%沒有爭議，從首日列管計算，承諾100個工作天內發照，並引進平行審查程序。

卓冠廷隨即在臉書發文質疑，這此政策內容都是新北市早就有的東西，例如現在就是100%同意案，6個月通過；對於黃國昌主打危老強制介入拆除，卓冠廷也說，新北市現在針對「海砂屋」或具危險性的「防災都更」就有提供 50% 容積獎勵，而且透過強制拆除機制介入，他不禁直言，黃國昌「建商女婿」不是罪，但市政大外行很好笑。

黃國昌今天反擊，表示卓冠廷只著重政治口水，看不到市民朋友真正需要，他只想請卓冠廷回答一件事情，「對於新北現在都更的速度，你滿意嗎？」他認為，如果卓冠廷都覺得很滿意的話，顯然卓才是真正離新北市民距離非常非常遙遠。

卓冠廷也立即在臉書發文，批評黃國昌轉移焦點，他確實對新北市的都更速度不滿意，但自己更不滿意黃拿現在就在做的政策，假裝自己政見唬弄新北市民，加蔥就變成新政見，這樣的政見是在羞辱新北市民。

卓冠廷指出，都更核心問題有兩個：「整合」跟「容積」，如果真的到過第一線，就會知道這才是都更進度的核心問題，這是市民最多「不滿意」的來源，不是像黃國昌輕鬆坐在那裡只想談「已經100%同意」。他批評，其實還有建築意見協調、都更成本甚至貸款利息的問題要克服，這就是中央跟地方要攜手面對的事，但黃國昌當立委時不處理，現在當候選人提政見又不碰，「請問你真的滿意你的都更政見嗎？認真一點，好嗎？」

面對質疑，黃國昌競辦發言人戴于文表示，卓冠廷為了操作政治聲量，刻意貶抑攸關市民居住安全的都更政策，無視新北市民長期期待加速都市更新的迫切需求，這樣的言論實在有失一名民意代表應有的專業與責任。

對於卓冠廷批評「加蔥」，戴于文指出，日前提出的「都更新三箭」，正是針對現行制度做不到、沒做好的關鍵問題，提出具體補強與改革方案，而非流於口號。他進一步說明，都更新三箭的政策藍圖，核心精神在於提升行政效率、強化政府主動角色，以及建立公開透明的制度，目的只有一個，就是儘速解決新北龐大的老屋問題，讓市民住得更安全，讓新北成為真正安居樂業的城市。

