新北綠能補助起跑 家戶屋頂太陽光電最高領60萬

▲銧映能源有限公司於板橋區私有建物屋頂設置太陽能發電系統，將屋頂轉化為綠能資產且成功申請補助。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】因應全球淨零碳排趨勢，新北市政府持續強化綠能政策力道，即日起公告受理申請「115年度辦理家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」與「115年度新北市智慧微電網示範場域推廣補助計畫」，並同步加碼補助金額上限，分別為每案最高補助新臺幣60萬元及每案最高補助新臺幣150萬元，以實質獎勵促進全民能源轉型，落實低碳永續城市願景。

▲鴻海精密工業於綠循環大樓設置太陽能發電系統，結合儲能與充電樁打造智慧微電網，提供穩定綠色能源。

經發局長盛筱蓉表示，新北市長期推動太陽光電設置，114年度家戶屋頂設置太陽光電補助案申請率達9成，為鼓勵更多企業與民眾主動參與再生能源行動，115年度家戶屋頂設置太陽光電補助計畫特別加碼，單瓩補助上限提高至6000元，擴大投資誘因與轉型效益。期望透過更具彈性與誘因的財政補助，降低綠能設置門檻，協助轄內企業、民眾建構自主、分散且穩定的再生能源基礎，打造韌性綠能城市。

經發局說明，為加速產業綠色轉型，積極輔導企業導入太陽光電、儲能設備與能源管理系統，並結合專家團隊的節能診斷，協助企業建構具高度能源韌性的永續經營環境。例如，宏于電機於廠區建置409.15kW太陽光電系統並結合儲能設備，不僅有效降低用電成本、創造售電收益，亦可於透過微電網孤島運行維持關鍵設施運作；此外，鴻海精密工業則以「鴻海綠循環大樓」作為示範場域，整合77.9kW屋頂太陽光電、儲能設備及14座電動車充電樁，打造光儲充智慧微電網，透過削峰填谷策略，預估10年可節省數百萬電費，成為企業推動淨零減碳建築的標竿案例，預計於115年底完成設置。

經發局進一步說明，「辦理家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」即日起受理至115年11月30日止，凡於新北市轄內私有建築物(不含公有建築)屋頂設置太陽光電系統，並已取得主管機關核發之設備登記或同意備案者，即可提出補助申請，符合資格者每案最高補助可達60萬元，相關申請資訊可至經濟發展局官網查詢，或電洽(02)2960-3456分機5336劉小姐。

另「智慧微電網示範場域推廣補助計畫」即日起受理至115年6月30日止，針對同時設置太陽光電、儲能及能源管理系統的案場，最高補助總建置費用的49%，每案最高補助150萬元，相關申請資訊請至經濟發展局官網查詢，或洽詢(02)2960-3456分機5324錢小姐。