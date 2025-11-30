新北綠色耶誕 12/13快閃贈苗
新北市持續推動「為地球種下一棵樹︱百萬人種百萬樹」，倡導以全民參與方式推廣植樹與永續環保理念，將於十二月十三、十四日在府中非常熱區推出兩日限定快閃綠行動︱「耶誕綠意．快閃贈苗」，現場贈送千盆樹苗及百份耶誕小飾品，邀請民眾在濃厚的節慶氣氛中，以溫柔而有意義的行動陪伴地球走向永續。
新北市農業局昨（三十）日表示，新北市與北臺七縣市攜手發起「為地球種下一棵樹︱百萬人種百萬樹」，號召更多民眾、企業與團體加入永續植樹行動，透過專屬官方網站即可申請領取樹苗，並媒合種植土地，邀請民眾一同為地球種下屬於每個人的那棵樹。
本次限定快閃綠行動特別結合應景耶誕節氣氛，在節慶氛圍吸引更多民眾主動接觸植樹理念，進而帶動全民更廣泛的參與。活動期間民眾只要穿著任何具耶誕元素的穿搭，並於現場註冊成為「為地球種下一棵樹」植樹網站會員，即可免費領取一盆樹苗，希望讓前來的民眾能在冬季的城市步調中，體驗結合節慶與綠意的獨特氛圍，成為綠行動的一分子。
