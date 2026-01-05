新北綠議員卓冠廷3人攜手新人 共組連線拚選舉

（中央社記者王鴻國新北5日電）民進黨新北議員卓冠廷、山田摩衣、陳乃瑜3人今天宣布參選連任，並攜手新莊區議員擬參選人陳岱吟成立「新新板土連線」，盼齊心守護新北、守護台灣，一起力拚市議員選舉。

距離縣市長、議員選舉僅剩不到1年時間，民進黨議員提名預計在農曆過年後啟動。新店選區陳乃瑜、板橋區山田摩衣、土樹三鶯區卓冠廷今天攜手新莊區議員擬參選人陳岱吟，於新莊後港昭德宮宣布將組成「新新板土連線」，期盼擴大市議會Team Taiwan席次。

陳乃瑜表示，3年前以「媽媽」身分投入議會，當選後始終把「守護下一代」立場放在最前面，希望陳岱吟加入，戰力全面升級，「新新板土連線」將與民進黨新北市長參選人蘇巧慧並肩作戰，目標打出滿貫全壘打，全力協助新市長推動改革。

山田摩衣表示，感念鄉親4年前給予她新人機會，進入議會代表新政治的實現，她視前立法院長游錫堃「水牛精神」為從政核心價值；為了壯大守護新北力量，期盼新莊鄉親支持陳岱吟，也懇請市民讓「新新板土連線」延續實現政治理想。

卓冠廷表示，他除投入初選爭取連任，也將全力相助蘇巧慧贏回新北；加入優秀的陳岱吟共組連線後，希望大家能給他們機會，讓台派能繼續奮鬥、繼續成長，奮力一搏拚過半。

陳岱吟表示，自己在新莊出生、長大、就學，從2014年開始，她跟著游錫堃走遍新北市大街小巷，至今從事幕僚工作12個年頭，「雖然岱吟是新人，但也是最有經驗的新人」。

陳岱吟表示，過去幾個月已跑遍新莊的市場、公園與廟宇，加入「新新板土連線」後，希望可以再壯大本土派在新北市議會席次；她有自信，可以成為新莊人的「最佳岱言人」，帶新莊一起贏。（編輯：陳仁華）1150105