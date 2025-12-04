新北編3.2億委外經費 教育局盼補足744名校園工友缺口

248251204a06

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

面對全國長年「工友遇缺不補」政策所導致的校園人力斷層，新北市政府決定自115年度起投入3.2億元預算，全面拉高各校庶務委外補助經費。此舉將每位工友缺額的補助金額大幅調升至最高50.2萬元，目標是填補高達744名的工友缺口，確保校園環境的維護與行政作業能夠穩定運作。

教育局對此說明，由於長期的政策限制，新北市各校核定工友員額999人，但實際在職者僅剩255人，導致人力危機日益擴大。過去市府的補助金額已無法反映基本工資與勞動成本的持續攀升，造成許多學校面臨「招不到人」的困境。因此，教育局決定在115年度起提高補助標準，總預算相比過往增加了逾8300萬元，最高補助標準達每缺額每年50.2萬元，藉此強化第一線庶務人力供應的穩定性。

廣告 廣告

新北市校長協會理事長張明賢肯定這項調整是第一線學校管理層期盼已久的重大突破。他指出，補助經費的增加，有助於吸引更多優質且專業的廠商投入，更能有效穩定校園庶務服務的品質，大幅減輕校務行政的壓力。

248251204a07

除經費補強外，教育局在制度上也同步推出「庶務委外聯合招標範本」，鼓勵學校分區組團共同招標，以提高採購效率並簡化行政流程。瑞芳國小校長鄭益堯舉例，聯合採購成功協助偏鄉小校突破過去因標案規模小、投標意願低導致的人力不足問題，真正讓教師能將寶貴的時間留給學生。

教育局強調，新北市高度重視教育現場的人力需求。透過提高庶務委外經費和推動聯合招標機制，核心目標是讓學校能夠穩定補足第一線庶務人力，全面提升校園行政與環境維護的整體效能。教育局承諾，未來將持續檢視各校需求，為所有學童營造一個安全、整潔、運作順暢的優質校園學習環境。

照片來源：新北市政府教育局提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

水利局礫間淨化日供800噸淨水 新北美術館園區魚鴨成群

電鍋殘值32元竟判刑 林國春怒批司法願全額資助上訴

【文章轉載請註明出處】