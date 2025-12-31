新北總圖有「攝狼」 高中生如廁遭偷拍警追查中

記者莊淇鈞／新北報導

警方獲報到圖書館內調閱監視器。（圖／翻攝自臉書我是板橋人）

位於新北市板橋區貴興路的市立圖書館總館，昨天（30日）晚上6時許，1名高中生在上廁所時，突然有1名男子從門縫伸出手機要偷拍，高中生發現嚇到，而偷拍男子也迅速逃離現場，警方獲報目前已調閱圖書館內的監視器調查釐清中。但高中生的家長上網PO文抱怨，第一時間圖書館竟未協助報警。

據了解，因為各國、高中接近期末考，有許多學子會到圖書館看書，而昨天晚上6時許，有1名高中生在新北市圖總館看書，期間到男廁上廁所時，竟有陌生男子從門縫伸出手機要偷拍，高中生發現後，偷拍男子落荒逃離現場，而高中生也傳訊跟家長告知此事。

家長得知後先打去圖書館說明過程，但圖書館人員只說，請高中生去1樓跟櫃台說，看要不要報警看監視器，後來高中生打電話報警後，轄區警方立即到場進行調查，目前警方已調閱相關監視器，待高中生完成報案筆錄後，將通知涉案嫌疑人到案說明。

